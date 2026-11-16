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O Brighton & Hove Albion é a grande surpresa da atual temporada da Premier League, e isso se deve, sobretudo, a dois alemães: o técnico Fabian Hürzeler e o veterano Pascal Groß.

Pergunta de quiz: quem é o melhor jogador da Premier League até aqui nesta temporada? Pascal Groß! Pelo menos é essa a opinião do renomado site especializado The Athletic. Embora, à primeira vista, isso possa soar como uma piada, especialmente para alguns torcedores do BVB, a avaliação tem fundamento.

Não é por acaso que Groß aparece à frente de astros como Declan Rice (2º, Arsenal) e Erling Haaland (3º, Manchester City) no ranking, que conta com apenas mais um alemão atuando no exterior: Kevin Schade (44º, Brentford). Florian Wirtz (Liverpool), por exemplo, sequer entrou na lista dos 50 melhores jogadores.

Para o jogador, hoje com 35 anos, é um reconhecimento merecido, depois que o técnico Niko Kovac deixou de contar com ele no Borussia Dortmund no início de 2026 e Groß voltou ao Brighton no inverno europeu, mais ou menos do nada.

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Os Seagulls ocupam atualmente a segunda posição na tabela, cinco pontos atrás do atual campeão Arsenal. Os Gunners também são considerados os grandes favoritos ao título nesta temporada e confirmaram esse status com nove vitórias nas dez primeiras rodadas. A única derrota até aqui veio, justamente, contra o Brighton! Graças a uma atuação tática primorosa, a equipe do técnico Fabian Hürzeler atropelou o atual campeão por 3 a 0 em meados de setembro. O Arsenal simplesmente não encontrou resposta para a marcação sob pressão extremamente agressiva do time considerado azarão.

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Líder em participações em gols na Premier League: Groß é, ao lado de Hürzeler, o rosto do sucesso do Brighton

O grande destaque em campo foi ninguém menos que Groß, com um gol e uma assistência. E não foi um caso isolado. Com dez participações diretas em gols (quatro gols e seis assistências), o meio-campista lidera a lista da Premier League à frente de Haaland (nove gols e nenhuma assistência). Assim, tem papel decisivo no fato de o Brighton ter o melhor ataque da liga.

Além disso, poucas semanas depois da vitória marcante sobre o Arsenal, ele foi eleito o jogador do mês da primeira divisão inglesa. Aos 35 anos e três meses, tornou-se o sexto vencedor mais velho do prêmio. Apenas Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos com 38 anos), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) e Paul Scholes (35 anos e nove meses) eram mais velhos.

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O momento da premiação foi curioso. Groß havia anunciado sua aposentadoria da seleção alemã apenas alguns dias antes. "Ainda me divirto jogando futebol, aqui no clube, mas a Alemanha está passando por uma renovação, e isso também é bom. Vou torcer por eles", explicou pouco depois do anúncio da primeira convocação de Jürgen Klopp. Sua convocação para a Copa do Mundo pelo ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann, que fazia questão de tê-lo no grupo apesar da enorme concorrência no meio-campo, já havia sido uma surpresa. Nagelsmann exaltou Groß como a cola da seleção. "Eu o vejo como um ímã entre os jogadores, alguém que tem uma boa percepção do que cada um precisa em determinado momento."

No fim, Groß só entrou em campo no fiasco em solo americano na derrota sem importância por 2 a 1 para o Equador, na última rodada da fase de grupos, após sair do banco. Foi também sua última partida com a camisa da seleção. Quando a Alemanha foi eliminada de forma vexatória pelo Paraguai nos pênaltis, ele só pôde acompanhar tudo da beira do campo. Mais tarde, Groß revelou que, ao contrário de alguns outros, teria gostado de cobrar um pênalti. "Eu estava preparado para esse cenário, mas não quero ficar remoendo isso", disse.

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A frase ajuda a descrever o quanto Groß pode oferecer em um ambiente adequado para ele. Um líder discreto, presente quando é necessário. Alguém que toma a iniciativa, mas também não tem problema em assumir um papel secundário. A suposição de que ele teria esse papel em seu retorno ao Brighton já caiu por terra, e em tempo recorde! Um dia após o anúncio da transferência, Groß já entrou em campo vindo do banco. Cinco dias depois, voltou a ser titular pela primeira vez. Contra o Manchester City.

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A ideia equivocada sobre Groß: ele não tinha mais preparo físico suficiente para o BVB e Niko Kovac?

Mas era perfeitamente compreensível que se pensasse assim. Afinal, Groß vinha de uma fase bastante frustrante no BVB. Inicialmente celebrado como uma contratação fundamental no verão europeu de 2024, quando deveria atuar como uma extensão do ex-técnico Nuri Sahin em campo e conectar defesa e ataque graças à sua indiscutível inteligência de jogo, ele acabou no banco de reservas sob o comando de Kovac, depois de registrar 16 participações em gols em 50 jogos oficiais. Na primeira metade da temporada 2025/26, não havia mais espaço para Groß, atrás de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer e Jobe Bellingham, em um sistema marcado pelo dinamismo e pelo preparo físico. O balanço frustrante: 732 dos 2.220 minutos possíveis em campo.

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A volta ao Brighton, por sua vez, foi um passo lógico e coerente. Um retorno ao lugar onde ele havia despontado de vez. O clube do condado de East Sussex, hoje já conhecido pelas contratações pouco convencionais feitas por meio de um sistema de observação baseado exclusivamente em dados e copiado diversas vezes, pagou na época três milhões de euros ao Ingolstadt por Groß, então completamente desconhecido do grande público. Sete anos e 75 participações em gols em 228 partidas da Premier League depois, o BVB o contratou por sete milhões de euros.

Além disso, Groß, escalado na maioria das vezes como um meio-campista com funções ofensivas e por vezes com a braçadeira de capitão, tem com Hürzeler uma posição na equipe que nenhum outro jogador do elenco atual desfruta. Desde que voltou a ser titular contra o Manchester City, Groß não ficou mais no banco em jogos da liga. Foi substituído apenas duas vezes. Um status sem comparação no Brighton, que não se explica apenas por seu número de participações em gols acima da média.

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Os números impressionantes de Groß: muito mais do que uma máquina de participações em gols, e futuro técnico

Isso porque Groß é muito mais do que uma máquina de participações em gols. Com 29 finalizações criadas, ele também é o jogador mais criativo da liga, segundo a base de dados do FotMob. Groß ainda mostra que continua plenamente capaz de acompanhar os outros jogadores fisicamente. Com 119,5 quilômetros percorridos, o equivalente a quase três maratonas em dez partidas, o jogador que atuou 19 vezes pela seleção alemã correu mais do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa. Números impressionantes que devem causar espanto em Dortmund e em Kovac.

"Não era necessariamente algo que eu esperava", disse Groß recentemente à Sky sobre seus números impressionantes diante do gol. Em seguida, acertou em cheio na análise: "Foi um bom começo para mim pessoalmente, assim como para toda a equipe. Acho que nossa maneira de jogar combina muito bem comigo. Criamos muitas chances, recuperamos muitas bolas e frequentemente chegamos a situações em que é possível dar o último passe. Queremos criar muitas oportunidades de gol. É simplesmente divertido jogar neste time."

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E quem sabe? Talvez a história de sucesso termine até com a primeira participação do Brighton na Liga dos Campeões. Nesse caso, a questão da aposentadoria provavelmente nem se colocaria para Groß, cujo contrato termina ao fim da temporada. "Enquanto eu me sentir bem, me divertir e puder ajudar minha equipe, vou continuar. Também é importante para mim ter um papel no time que combine comigo, que me realize e com o qual eu esteja satisfeito. Enquanto isso acontecer, não vejo motivo para parar", destacou ele na mesma entrevista, sugerindo que ainda pode seguir em campo. Também afirmou que estaria "em paz" consigo mesmo se encerrasse a carreira.

Até porque o plano para depois está claro. O jogador nascido em Mannheim pode seguir uma carreira como técnico que, na opinião de muitos, será muito bem-sucedida. Groß só precisa obter a licença de treinador, revelou recentemente à revista kicker. "Porque, com a nossa programação, não sobra tempo para isso", disse, acrescentando por bons motivos: "Isso vai ter de esperar mais um pouco. Mas não há problema."

Getty Images

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Pascal Groß: comparação dos números pelo BVB e pelo Brighton desde seu retorno

Clube BVB Brighton & Hove Albion Jogos (minutos em campo) 66 (4.558) 38 (3.253) Gols 1 6 Assistências 17 11