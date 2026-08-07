A TSG informou isso na noite de sexta-feira, em um comunicado oficial. Nele, diz: "O TSG Hoffenheim e o RB Leipzig estiveram recentemente em conversas sobre uma possível transferência de Fisnik Asllani. Essa transferência não será concretizada devido a preocupações médicas apontadas pelo RB Leipzig."

Não foram divulgados mais detalhes sobre as preocupações médicas por parte do Leipzig. Asllani havia viajado na noite de quinta-feira para o período de treinamentos do RB na Áustria, onde realizaria os exames médicos. Antes disso, o Hoffenheim havia liberado o centroavante para isso. Durante os exames, porém, surgiram entre os saxões as referidas preocupações, que acabaram levando o Leipzig a desistir da transferência de 25 milhões de euros. Esse é o valor da cláusula de rescisão no contrato de Asllani com o Hoffenheim.

O jogador da seleção de Kosovo era o nome preferido do Leipzig para o comando do ataque. Sky informou que tudo já estava acertado para o negócio, e Asllani deveria assinar um contrato de cinco anos, até 2031, com o participante da Liga dos Campeões.

Fisnik Asllani vai acabar se transferindo para o BVB?

Enquanto isso, o diretor esportivo do Hoffenheim, Andreas Schicker, destacou: "O fato de essa transferência agora não se concretizar está longe de ser uma má notícia do ponto de vista esportivo para nós. Para nós, está absolutamente claro que Fisnik pode render física e esportivamente no mais alto nível." Asllani "cumpriu a preparação em seu habitual alto nível e volta a treinar com a equipe a partir da próxima semana". A TSG informou ainda que parte do princípio de que o atacante permanecerá no Kraichgau neste verão e também não se juntará a nenhum outro novo clube.





Getty Images





Resta saber se algo ainda mudará até o fim da janela de transferências no início de setembro. Afinal, nos últimos meses outros clubes de renome também foram ligados a Asllani. Entre eles, o Borussia Dortmund teria demonstrado grande interesse no jogador de 23 anos, que comemora seu 24º aniversário no sábado. Caso o camisa 9 Serhou Guirassy ainda deixe o BVB neste verão, o Borussia poderá voltar a tentar Asllani, que também estaria no radar do Barcelona.

O Hoffenheim contratou Asllani em 2020, vindo do Union Berlin, mas a afirmação do kosovar na TSG levou ainda alguns anos. Um empréstimo ao então clube da segunda divisão SV Elversberg na temporada 2024/25 acabou representando a virada, e depois disso Asllani se firmou inicialmente no Hoffenheim, na Bundesliga, na última temporada. Em 2025/26, ele marcou 11 gols em 35 partidas considerando todas as competições.