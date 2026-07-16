O Brighton & Hove Albion vende o “holandês” por nada menos que 18 milhões de euros

Diego Coppola deixa o Brighton & Hove Albion para se juntar ao Paris FC. A notícia foi divulgada por ambos os clubes nesta quinta-feira através dos canais oficiais. A transferência teria envolvido cerca de 18 milhões de euros.

Coppola é um zagueiro italiano de 22 anos com raízes holandesas. O Paris já havia contratado o jogador destro por empréstimo nos últimos seis meses, já que ele não conseguia se destacar no Brighton.

Apesar disso, o clube inglês obtém um lucro considerável com a venda de Coppola após um ano. No verão passado, ele foi contratado do Hellas Verona por 11 milhões de euros.

Coppola acabou disputando apenas nove partidas oficiais pelo Brighton. Pelo Paris, ele já soma quatorze.

Coppola, nascido em Bussolengo, já disputou duas partidas pela seleção italiana. Ele tem pai italiano e mãe holandesa.

Em Paris, Coppola assinou contrato até meados de 2031. O ambicioso clube espera também contratar Anis Hadj Moussa neste verão.

O craque do Feyenoord, que defende a seleção da Argélia, nasceu na capital francesa.