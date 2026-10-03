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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O brasileiro desfalca o Al-Fateh: Ibañez vai jogar o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr?

R. Ibanez
Al-Nassr
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita

O zagueiro brasileiro sofre com a lesão

Relatos da imprensa revelaram a situação do brasileiro Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, quanto à participação na partida de clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, pelo Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Ahli recebe o rival Al-Nassr no dia 15 de outubro deste ano, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela nona rodada da competição da Liga Roshn.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que o Al-Ahli busca preparar Ibañez para disputar o clássico, apesar da confirmação de sua ausência na partida contra o Al-Fateh, no dia 9 de outubro deste ano, pela oitava rodada da Liga Roshn.

O zagueiro brasileiro sofreu a lesão durante a derrota do Al-Ahli para o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na partida da Copa da África, Ásia e Pacífico, passando por reabilitação desde então.

Espera-se que Ibañez se junte à lista do Al-Ahli para o confronto contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 12 de outubro deste ano, pela segunda rodada da fase de liga do torneio da Liga dos Campeões da Ásia Elite, antes de estar pronto para enfrentar o Al-Nassr.

A partida contra o Al-Nassr é considerada decisiva para o Al-Ahli, que busca a vitória para voltar a disputar o título do Campeonato Saudita Roshn na atual temporada, após alguns resultados negativos.

O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 12 pontos, somados em 4 vitórias e 3 derrotas, a 4 pontos de distância do Al-Nassr, que aparece na terceira posição.


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