O Brasil vence o Haiti por uma larga diferença, mas está muito preocupado com Raphinha

O Brasil derrotou de forma convincente o Haiti neste sábado na Copa do Mundo nos Estados Unidos. A seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti venceu por 3 a 0 na Filadélfia, graças a dois gols de Matheus Cunha e um de Vinícius Júnior. A única nota negativa na vitória brasileira foi a saída de Raphinha, que foi substituído ainda no primeiro tempo e se sentou no banco em lágrimas.
Ancelotti tirou o centroavante Igor Thiago, que não teve um bom desempenho na estreia contra o Marrocos (1 a 1), da escalação titular e escalou Matheus Cunha em seu lugar. O Brasil começou a partida dominando, mas teve dificuldades na fase inicial para romper a compacta defesa haitiana. Já aos doze minutos, Raphinha parecia ter aberto o placar, mas seu gol foi anulado por impedimento. Mesmo depois disso, o Brasil caiu várias vezes na armadilha do impedimento.
A primeira grande chance surgiu aos dezoito minutos, com Vinícius Júnior, cujo chute foi bloqueado e resultou em um escanteio. Pouco depois, o primeiro gol finalmente saiu. Vinícius cortou da esquerda para dentro e chutou a gol, e o goleiro Johny Placide não conseguiu defender a bola corretamente. No caos que se seguiu, Matheus Cunha, com um pouco de sorte, mandou a bola para o fundo da rede: 1 a 0.
Após o primeiro gol, o Brasil continuou dominando a partida. O Haiti mal conseguiu criar perigo e quase não chegou à área dos sul-americanos. Vinícius e Lucas Paquetá criavam ameaças com frequência, enquanto a defesa do Haiti ficava cada vez mais sob pressão.
Aos 36 minutos, saiu o segundo gol do Brasil. Vinícius Júnior lançou Cunha com um belo passe em profundidade, e o atacante chutou com força, mandando a bola no ângulo superior. Foi seu segundo gol da noite e uma recompensa merecida pelo domínio brasileiro.
Pouco antes do intervalo, o Brasil selou definitivamente a vitória. Paquetá lançou, do seu próprio campo, um passe longo espetacular por trás da defesa do Haiti. Vinícius Júnior controlou o passe com perfeição e, com calma, mandou a bola para o fundo do gol, passando por Placide: 3 a 0. Com essa vantagem confortável, ambas as equipes foram para os vestiários.
Após o intervalo, o Haiti tentou se mostrar um pouco mais ofensivo, mas as grandes chances continuaram escassas. A melhor oportunidade surgiu após mais de uma hora de jogo, quando Ricardo Adé cabeceou de perto, mas Alisson fez a defesa. Por outro lado, o Brasil continuou perigoso e Vinícius foi novamente o grande impulsionador do jogo ofensivo.
A jogada mais bonita do segundo tempo acabou não resultando em gol. Vinícius deu uma assistência brilhante com um toque de calcanhar para o substituto Gabriel Martinelli, que viu sua finalização passar pelas pontas dos dedos de Placide e acertar a trave.
O substituto Endrick pensou ter marcado o quarto gol a doze minutos do fim, mas foi corretamente anulado por impedimento. O Brasil, então, administrou o resultado sem problemas e conquistou uma vitória convincente por 3 a 0, enquanto o Haiti, com a derrota, parece ter que se despedir prematuramente da Copa do Mundo.