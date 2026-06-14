A seleção brasileira ampliou seu recorde como a seleção que mais marcou gols na história da Copa do Mundo, depois que Vinícius Júnior balançou as redes do Marrocos, durante o confronto que terminou empatado em 1 a 1, na noite de sábado, horário da costa leste dos Estados Unidos, na primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Seleção chegou ao 238º gol em sua história na Copa do Mundo, superando a Alemanha, segunda colocada com 232 gols.

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Além do Brasil e da Alemanha, a Argentina ocupa o terceiro lugar com 152 gols, seguida pela França com 136 gols, depois pela Itália com 128 gols, pela Espanha com 108 gols e pela Inglaterra com 104 gols.

A Holanda ocupa o oitavo lugar com 96 gols, à frente do Uruguai, que marcou 89 gols, enquanto a Hungria completa o top 10 com 87 gols.

A Alemanha — tetracampeã mundial — iniciará sua campanha na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, enfrentando a modesta seleção de Curaçao, que participa pela primeira vez da Copa do Mundo, no Grupo E, que também conta com a Costa do Marfim e o Equador.