Opinião: O Brasil parece ter futuro, mas precisa transformá-lo em presente

NxGn, projeto da Goal, aponta dois jogadores do Brasil entre os 50 melhores jovens do mundo. Nenhum dos dois estreou com a camisa da seleção principal

A Goal divulgou, na última quarta, o resultado final do NxGn, projeto que envolveu todas as edições do site e escolheu os 50 melhores jogadores jovens (sub-20) do planeta. O emplacou dois no top 5, Vinicius Jr. e Rodrygo, dando corda para a teoria de que a seleção está bem servida para o futuro. Mas e o presente?

A pergunta não é retórica. É nesses talentos, e em outros um pouco mais velhos, como Arthur, Richarlison, Militão e Paquetá, que reside o futuro da seleção brasileira. Ao lado de quem já viveu a experiência de uma Copa e está no auge, como Coutinho, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Jesus, Firmino e, principalmente, Neymar, esses jovens têm condição de entregar uma seleção brasileira à altura de sua história.

Só que esse caminho precisa ser pavimentado por Tite e sua comissão, historicamente problemáticos no que diz respeito a transições. Foi esse seu drama no , no Inter e principalmente no , quando as dificuldades para repor peças de um trabalho de sucesso acabaram por minar sua continuidade.

Em texto publicado hoje na Goal, Bruno Andrade aponta para o caso mais sintomático desse dilema na seleção. Titular do e exaltado mundo afora por ter mudado a cara do time em uma temporada turbulenta - com o bônus de ter perdido a pior parte por lesão, Vinicius Jr. deveria ser nome certo na seleção.

O ex-flamenguista aponta como craque há pelo menos dois anos, mas nunca encheu os olhos de Tite antes da . Depois do fracasso na , foi ignorado durante seis meses, período em que buscou seu espaço no Real Madrid Castilla e começou a engatinhar na equipe principal.

Chamado pela primeira vez, foi cortado por lesão. A reportagem da Goal aponta, no entanto, que ele sairia atrás de Richarlison na briga por uma vaga de titular. Como esses são os últimos amistosos antes da , como ficará a situação do jogador para o torneio mais importante do ano, que pode definir o futuro de Tite, já não mais um herói nacional?

O treinador vai abrir mão de seus conceitos e chamar para jogar um torneio-chave alguém com quem nunca treinou? Ou vai seguir a ferro e fogo e ignorar um jogador tratado como potencial Bola de Ouro até pela imprensa europeia?

A resposta a essa pergunta vai ajudar a entender a questão principal sobre o presente do Brasil. A convocação para os jogos contra Panamá e foi a mais aberta desde a derrota para a , deixando “vacas sagradas” como Paulinho, Renato Augusto e Willian e não cedeu aos apelos de veteranos como Fernandinho e Marcelo, que seguiram fora.

Para efeito de comparação, a , que foi à Rússia com 26,1 anos de idade de média, já estreou Jadon Sancho, vencedor do prêmio NxGn, na seleção principal no segundo semestre do ano passado. Nesta data Fifa, está prestes a fazer o mesmo com Callum Hudson-Odoi, 3º na lista da Goal, promessa do que sequer entrou em campo pela Premier League este ano. Rodrygo, o outro brasileiro que completa o top 5, não parece estar nem perto de receber uma chance.