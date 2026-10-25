O Bournemouth desafia: não venderemos nosso atacante nem que o Barcelona ofereça 100 milhões de euros

Elie Junior Kroupi, jovem atacante do Bournemouth que desperta o interesse do Barcelona, resolveu sua decisão sobre o futuro internacional, afirmando que representar a seleção francesa é seu objetivo, apesar de também ter a possibilidade de jogar pelas seleções da Costa do Marfim e de Portugal graças às suas raízes familiares.

Kroupi, nascido na cidade francesa de Lorient em 2006, é um dos talentos em ascensão que vêm chamando atenção no período recente, depois de apresentar atuações de destaque com o Bournemouth, o que o tornou alvo de interesse de vários grandes clubes.

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A diretoria técnica do Barcelona acompanha a evolução do jovem atacante, especialmente após a saída de Robert Lewandowski, segundo o jornal "Sport", da Catalunha. Kroupi não é um atacante nato no sentido tradicional, pois se destaca pela capacidade de se movimentar livremente pelas diferentes posições do setor ofensivo.

Por sua vez, Tiago Pinto, diretor executivo do Bournemouth, respondeu aos rumores sobre o interesse dos grandes clubes no jogador, reafirmando que o clube inglês não abre mão dele, mesmo diante da chegada de propostas financeiras vultosas.

Pinto afirmou: "Não vamos vender Kroupi nem que o Barcelona ou o Liverpool ofereçam 100 milhões de euros. Isso está completamente descartado".

Kroupi está afastado dos gramados desde julho passado, depois de sofrer uma fratura no osso metatarso do pé, mas já começou os passos rumo ao retorno às atividades com a equipe.

O técnico do Bournemouth, Marco Rose, confirmou que o jogador já voltou aos treinos coletivos, insinuando a possibilidade de que ele apareça diante do Manchester United, neste domingo, no estádio Old Trafford.

Questão internacional resolvida

Segundo o "Sport", Kroupi encerrou a polêmica sobre qual seleção representará, após reafirmar que fará questão de vestir a camisa da França, apesar de ter raízes marfinenses por parte de pai e portuguesas por parte de mãe, o que lhe permitia escolher uma das três seleções.

O jovem atacante já representou as seleções de base da França. Além disso, Roberto Martínez, ex-técnico de Portugal, revelou em maio passado que a Federação Portuguesa havia entrado em contato com o jogador.

Mas Kroupi afirmou que sua escolha está definida, dizendo em declarações à "DAZN França": "Sempre joguei nas seleções de base da França, nasci na França e também comecei a jogar lá. Não me vejo indo para uma cultura que não conheço. A seleção francesa é o meu objetivo".



