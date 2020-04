O Botafogo é campeão mundial? O que foi o Torneio de Caracas

Clube carioca cogita até ir à Fifa para ter o reconhecimento de títulos conquistados na Venezuela

Campeão do mundo (Caracas) em 1967, 1968 e 1970. Quem acessa o site oficial do agora vê descritas assim as conquistas do clube nas edições destes anos do Torneio de Caracas.



Mas o que foi este Torneio de Caracas? Trata-se de uma competição internacional também chamada de Troféu Triangular de Caracas ou Triangular de Caracas que foi disputada, não de forma regular e consecutiva, entre 1958 e 1981 e que chegou a reunir clubes e seleções de primeira linha à época.

Na primeira vez em que foi campeão, no ano de 1967, o time carioca superou , da , e , do . Um ano depois, venceu a disputa contra a seleção argentina e o . Por fim, em 1970, a seleção soviética foi vice e o Spartak Trnava, da antiga Tchecoslováquia, ficou em terceiro.

Os adversários de peso são um dos motivos que fazem o Botafogo levar adiante a ideia de primeiro confeccionar troféus (não foram entregues premiações físicas aos campeões do Torneio de Caracas) e depois reivindicar na Fifa que os três títulos sejam considerados mundiais.

Mais times

O próximo passo é a confecção dos troféus, que na época não chegaram até o clube O último passo seria a tentativa de reivindicar junto à FIFA. pic.twitter.com/1mO8t1ldAC — Thiago Veras (@verasthiago) April 9, 2020

IMAGEM SENSACIONAL!

Flâmula do Botafogo presente no museu do Barcelona. Lembrando que: o Torneio Triangular de Caracas era organizado paralelamente à Pequena Taça do Mundo, mas em 1967 teve a presença de três equipes de peso: Botafogo, Barcelona e Peñarol.(+) pic.twitter.com/H2WFLTJ24N — ElmagoMateus★彡 (@Mateusbfr95) March 19, 2020

Para o presidente Nelson Mufarrej , este seria um justo reconhecimento de um time que contava com ídolos como Manga, Leônidas, Carlos Roberto, Gérson, Zequinha, Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César

Mais artigos abaixo

"É uma ode à nossa história gloriosa, bem como aos atletas da época, que enfrentaram grandes adversários do mundo. Uma constelação de ídolos que merece toda reverência. A história tem que ser, antes de tudo, valorizada por nós. Por isso autorizei que fosse publicado esse registro no site oficial. Agora, o caminho é finalizar o projeto e dar início aos trâmites em busca do justo reconhecimento em âmbito internacional. A fundamentação para o pedido foi elaborada por um grupo de pesquisadores liderado pelo Grande Benemérito Luiz Felipe Carneiro de Miranda, curador do Centro de Memória", declarou o dirigente ao Globo Esporte.com.

Além do Botafogo, (na primeira edição, em 1958) e (em 1970 e 1977) venceram o Torneio de Caracas. Ele chegou a ser disputado paralelamente a outro torneio internacional na , a Pequena Taça do Mundo, que também reuniu algumas equipes de peso. O é bicampeão desta competição (1955 e 1963), enquanto o ficou com o título em 1953.