O Borussia Dortmund surpreende o Barcelona com sua resposta à oferta por Ademi

O Barcelona enfrentou o primeiro obstáculo em sua jornada para contratar o jogador da seleção alemã Karim Ademi, depois que o Borussia Dortmund rejeitou a oferta inicial apresentada pelo clube catalão. No entanto, todos os indícios confirmam que as negociações não chegaram a um impasse, tendo em vista o claro desejo do jogador de vestir a camisa do “Blaugrana”.

O Barcelona considera a contratação de Karim Ademi, de 24 anos, uma oportunidade única no mercado de transferências de verão, especialmente porque o próprio jogador coloca a chegada ao clube catalão no topo de suas prioridades, considerando-a um passo com o qual sempre sonhou.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o Barcelona chegou a um acordo com o jogador sobre os termos pessoais, antes de apresentar uma oferta oficial ao Borussia Dortmund no valor de 20 milhões de euros; no entanto, a diretoria do clube alemão rejeitou a proposta, considerando que o valor não reflete o potencial do jogador.

Apesar da recusa da primeira oferta, o Borussia Dortmund enviou uma mensagem positiva ao Barcelona, indicando que a porta para negociações continua aberta e que o clube está disposto a discutir o futuro do jogador caso receba uma oferta que atenda às suas exigências financeiras.

O Dortmund está ciente de que sua situação não é fácil, já que o contrato de Ademi expira no final da próxima temporada, enquanto não há indícios de que as partes estejam próximas de chegar a um acordo sobre a renovação. Além disso, o jogador prefere se transferir para o Barcelona, o que coloca o clube alemão diante do risco de perdê-lo de graça daqui a um ano, caso não se chegue a um acordo neste verão.

Ao mesmo tempo, o Dortmund reconhece o valor técnico e comercial do jogador, considerado um dos maiores talentos alemães, que possui grande capacidade física e velocidade, além de experiência internacional com a seleção alemã — o que leva o clube a insistir em obter uma contrapartida financeira adequada antes de aprovar sua saída.

Já o Barcelona reagiu com serenidade à recusa de sua primeira oferta, já que não considera a negociação uma prioridade absoluta durante a atual janela de transferências, tendo em vista que a diretoria esportiva está focada na contratação de um atacante de ofício para reforçar o ataque.

Apesar disso, o clube catalão ainda vê Ademi como uma oportunidade importante no mercado e continuará trabalhando na negociação se as exigências financeiras permanecerem dentro dos limites compatíveis com sua situação econômica; por outro lado, desistirá das negociações caso o valor da transação sofra um aumento significativo.

Nesse cenário, as chances de concretização da negociação parecem reais, especialmente se tanto o jogador quanto o Borussia Dortmund contribuírem para aproximar os pontos de vista, permitindo que se chegue a um acordo que satisfaça todas as partes antes do fechamento da janela de transferências.