O Borussia Dortmund precisa quebrar o recorde de transferência para contratar o grande talento Konstantinos Karetsas (18)

O Borussia Dortmund vê em Konstantinos Karetsas o sucessor ideal de Julian Brandt, segundo informa, entre outros, Florian Plettenberg, da Sky Sport. No entanto, o preço pedido pelo KRC Genk pode atrapalhar os planos. O meio-campista ofensivo deve custar nada menos que 35 milhões de euros.

Apesar da pouca idade, Karetsas já disputou 92 partidas pelo Genk. Com 6 gols e 23 assistências, ele já demonstrou amplamente seu potencial. Especialmente na última temporada, ele esteve em excelente fase, com 14 assistências em todas as competições.

Karetsas, nascido em Genk, que em fevereiro de 2025 optou por defender a seleção da Grécia, já está há anos na mira de clubes maiores. Neste verão, uma transferência parece ser o próximo passo lógico, mas o Genk está pedindo nada menos que 35 milhões de euros.

Se o Genk realmente conseguir arrecadar esse valor, o recorde de transferência do clube será quebrado. O recorde atual pertence a Tolu Arokodare, que rendeu ao clube de Limburgo 26 milhões de euros na última temporada com sua transferência para o Wolverhampton Wanderers.

A mídia alemã sabe que o preço pedido pelo Genk pode se tornar um problema, e isso não tem a ver apenas com a exigência dos belgas. O Dortmund é conhecido por não gastar quantias excessivas. Ousmane Dembélé (35 milhões de euros, 2016) é, até o momento, a contratação mais cara.

As negociações entre os clubes já vinham ocorrendo há algum tempo, mas acabaram paralisadas. Agora, o Dortmund e o Genk estão novamente tentando encontrar uma solução. O diretor técnico do Dortmund, Ole Book, está, de qualquer forma, pressionando para que a transferência seja concretizada.

Recentemente, o AC Milan também foi citado como um possível próximo destino para Karetsas. O técnico Rúben Amorim estaria particularmente interessado no jogador, que já disputou dez partidas pela seleção grega. O Galatasaray também acompanha de perto a situação do “Messi grego”, que tem contrato com o Genk até meados de 2029.