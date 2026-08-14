O pró do fracasso da transferência de Said El Mala para o BVB

Por Jochen Tittmar

O Borussia Dortmund dá um sinal claro ao sair da disputa de transferência por Said El Mala, após semanas de negociações arrastadas e várias ofertas recusadas. Do ponto de vista esportivo e financeiro, o fim deliberadamente escolhido para a novela foi coerente.

Ninguém contesta o talento de El Mala. Com 13 gols e cinco assistências, o jovem fez uma forte temporada de estreia pelo Colônia. Ainda assim, os fatos seguem inequívocos: trata-se de exatamente uma temporada bem-sucedida no futebol profissional. Sem participação em uma competição europeia, sem jogos regulares no ritmo de uma partida a cada três dias.

O BVB nunca havia pago muito mais do que 30 milhões de euros por uma contratação em sua história. Agora, gastar bem mais de 50 milhões, incluindo bônus, por um jogador de 19 anos sem experiência internacional teria sido simplesmente irresponsável. Isso sem nem entrar no enorme peso que esse valor alto representaria de uma vez só para o jogador.

No passado, o BVB foi ocasionalmente criticado por se deixar levar em negociações arrastadas. Por isso, a postura consequente da cúpula também é um passo na direção certa. Ao definir para si um limite claro de tolerância à dor e agora mantê-lo, o Borussia envia uma mensagem clara ao mercado de transferências: o Dortmund não se deixa chantagear. Essa firmeza fortalece idealmente a própria posição de negociação para as próximas janelas de transferências.

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BVB agora pode resolver várias carências do elenco de uma vez

Além disso, uma taxa de transferência recorde nesse nível teria comprometido fortemente o orçamento restante. Agora, certamente há pressão de tempo, e o plano ou os planos B devem ser colocados em prática o quanto antes. Ainda assim, neste momento há uma margem maior de manobra, e o dinheiro economizado pode ser distribuído entre várias frentes. Afinal, o elenco ainda precisa de profundidade e qualidade em várias posições.

Porque não basta apenas um ponta veloz e forte no drible como substituto de El Mala: o Dortmund ainda precisa urgentemente, sobretudo, de um volante estratégico, forte com a bola e nos duelos, além de um lateral-direito após a saída de Yan Couto.

A desistência de El Mala pode doer à primeira vista para alguns torcedores do BVB, mas ao mesmo tempo é uma vitória da racionalidade empresarial. O BVB mostra postura, preserva seu equilíbrio financeiro e pisa no freio no momento certo.

O contra do fracasso da transferência de Said El Mala para o BVB

Por Tim Ursinus

É claro que dá para entender que o BVB, em algum momento, tenha se cansado das exigências exorbitantes do Colônia. No entanto, o Borussia Dortmund também perde uma chance enorme. Provavelmente, a oportunidade não voltará a surgir dessa forma para contratar o futuro jogador da seleção alemã por um valor tão "barato".

O potencial de Said El Mala é indiscutível, e o caminho até a classe mundial parece possível para ele. É mais do que improvável que seu valor de mercado caia caso permaneça no Colônia, exceto possivelmente em caso de rebaixamento dos renanos.

Além disso, sob o comando do técnico Rene Wagner, ele ainda terá mais oportunidades de provar suas qualidades. El Mala desfruta de enorme prestígio com o treinador e deve ter garantia de titularidade como um claro jogador capaz de fazer a diferença. Isso já era perceptível pouco depois da saída de Lukas Kwasniok.

Assim, o BVB também poderia ter desembolsado mais um ou outro milhão, já que foi nisso que a negociação acabou fracassando. Os dois clubes já não devem ter estado tão distantes um do outro. Ainda mais porque o Borussia evidentemente estava plenamente convencido das qualidades do jogador de 19 anos.

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BVB provavelmente poderia ter vendido Said El Mala com lucro

Caso contrário, Lars Ricken e companhia não teriam sido tão persistentes nem participado de tantas rodadas de negociação. Ainda assim, desaparece a perspectiva de, com uma transferência de impacto como essa — e a contratação do ponta altamente talentoso sem dúvida teria sido isso —, avançar para novas dimensões e mandar um recado à concorrência direta.

Além disso, seria bem possível que El Mala se tornasse o próximo grande ativo de venda do Dortmund. Nos tempos atuais, não parece utópico que ele pudesse alcançar, em uma revenda, patamares como os de Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Não por acaso, alguns clubes medianos da Premier League, como o Brentford, já bateram à porta. El Mala já tem mercado na Inglaterra.

Se El Mala permanecer saudável, isso dificilmente mudará. Afinal, seu estilo de jogo atraente e a frieza diante do gol, já bastante evidente, prometem espetáculo suficiente para fazer os donos bilionários de clubes abrirem ao máximo suas carteiras. Agora, o BVB provavelmente nunca saberá o que de tudo isso teria sido possível.