A foto de "selfie" dentro do estádio pode em breve privar os torcedores do clube alemão Borussia Dortmund de prêmios valiosos, depois que o clube anunciou planos para recompensar os torcedores que não usam seus celulares durante as partidas.

O Dortmund oferece camisas autografadas e cartões-presente para produtos do clube aos torcedores que usarem um aplicativo que mede a frequência com que eles desbloqueiam seus celulares dentro do estádio.

O Dortmund explicou, segundo o que divulgou o site ESPN, que "cada vez mais torcedores estão incomodados com as selfies, as transmissões ao vivo e as redes sociais nas arquibancadas", apontando que os torcedores podem se voluntariar para usar o "modo torcedor" no aplicativo do clube, a partir da partida de sábado em casa contra o Eintracht Frankfurt.

O "modo torcedor" vai medir o número de vezes que o celular é desbloqueado durante a partida, com exceção do intervalo entre os dois tempos, e concederá pontos aos torcedores com base na pouca utilização do aparelho, oferecendo prêmios para quem obtiver o maior número de pontos. E a cada vez em que o celular for desbloqueado, o usuário perde pontos.

Próximas partidas BVB Bundesliga 12:30 SGE Assistir

O sistema de recompensas e o aplicativo são opcionais, e não há proibição ao uso dos celulares pelos torcedores.

O futebol alemão é conhecido por sua base de torcida barulhenta, especialmente a famosa e gigantesca arquibancada do "Muro Amarelo", da torcida do Dortmund.

A posição do clube surge como parte de uma reação intensa no futebol alemão contra as tentativas de transformar o clima dos estádios em conteúdo para as redes sociais, especialmente por parte de influenciadores que utilizam equipamentos de filmagem profissionais.

O clube Hertha Berlim, que disputa a segunda divisão, havia anunciado neste mês a proibição da produção de vídeos "comerciais e lucrativos" de suas partidas, permitindo que os torcedores tirem fotos e gravem vídeos para uso pessoal.

Em agosto passado, o clube Dinamo Dresden também anunciou a proibição da filmagem comercial destinada às redes sociais, explicando que quer garantir que os torcedores se sintam confortáveis nas partidas e proteger os acordos de direitos de transmissão televisiva do clube.

Apesar do incentivo aos torcedores para deixarem seus celulares, os jogadores do Dortmund terão liberdade para usar seus aparelhos, conforme declarou o técnico Niko Kovac nesta sexta-feira.

Kovac disse que já proíbe o uso de celulares durante a refeição que antecede a partida e que a equipe faz em conjunto, mas que não se opõe ao uso dos celulares pelos jogadores ou ao uso de fones de ouvido no vestiário ou no ônibus da equipe.

E acrescentou: "Os jogadores são maduros o suficiente para saber do que precisam para se preparar para a partida".

Mesmo assim, Kovac encerrou sua fala dizendo: "Acredito que todos nós podemos passar menos tempo olhando para os nossos celulares de vez em quando. Se reduzirmos isso, todos poderemos nos concentrar mais em outras coisas".