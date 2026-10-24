O Borussia Dortmund assumiu provisoriamente a liderança da Bundesliga após uma difícil vitória sobre o visitante Eintracht Frankfurt (1 a 0), no estádio Signal Iduna Park, neste sábado, em partida válida pela sétima rodada da competição.

Com o resultado, o Borussia Dortmund elevou sua pontuação para 17 pontos, com três pontos de vantagem sobre o rival e vice-líder Bayern de Munique, que tem uma partida a menos e enfrentará amanhã, domingo, um confronto complicado contra o anfitrião Freiburg, terceiro colocado com 13 pontos.

Leia também

Em números: Ezzalzouli lidera uma seleta lista na Liga dos Campeões

Mbappé lidera a seleção ideal da Liga dos Campeões da Europa, com ausência total de jogadores do Barcelona

Próximas partidas SCF Bundesliga 12:30 FCB

O primeiro tempo teve chances dos dois lados, e o Frankfurt foi perigoso em mais de uma oportunidade, já que Jonathan Burkardt desperdiçou uma chance de marcar aos 27 minutos, enquanto Gregor Kobel defendeu uma tentativa perigosa de Younes Bentaleb, que ficou cara a cara com o goleiro após um erro no meio-campo do Dortmund.

Por outro lado, Noah Atubolu, goleiro do Frankfurt, brilhou diante do atacante guineense Serhou Guirassy, que quase abriu o placar novamente aos 53 minutos, mas sua cabeçada acertou o travessão, enquanto Kobel defendeu uma tentativa forte do craque argelino Farès Chaïbi.

Maximilian Beier, que entrou como substituto aos 68 minutos, conseguiu marcar o único gol do Dortmund, após um passe decisivo do outro reserva Jobe Bellingham, aos 80 minutos da partida, depois de um período de pressão mútua entre as duas equipes.

O Dortmund havia entrado em campo após dois empates consecutivos no Campeonato Alemão, diante do Werder Bremen (2 a 2) e do Union Berlin (0 a 0), e com a vitória de hoje voltou ao caminho dos triunfos na competição nacional, colocando mais pressão sobre o Bayern de Munique no jogo de amanhã.