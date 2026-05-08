O Borussia Dortmund dá uma surra no Eintracht Frankfurt na disputa por uma vaga nas competições europeias

O Borussia Dortmund venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2. Os visitantes começaram muito bem, mas viram sua vantagem inicial desaparecer ainda antes do intervalo. Com isso, o time de Frankfurt perde pontos importantes na disputa por uma vaga nas competições europeias.

O Eintracht teve um início de sonho e abriu o placar logo aos 60 segundos. Bem na frente da Gelbe Wand, Can Uzun recebeu a bola aos pés após um ataque confuso. O turco de 20 anos não hesitou e chutou com efeito no canto oposto: 0 a 1.

O Dortmund demorou um pouco para se organizar, mas conseguiu empatar pouco antes do intervalo. Após um contra-ataque rápido, Julian Ryerson cruzou a bola da lateral direita para dentro da área. Lá, Serhou Guirassy estava no lugar certo para deixar o goleiro Michael Zetterer sem chances: 1 a 1.

Ainda antes do intervalo, o BVB virou completamente o jogo. Nico Schlotterbeck havia avançado e apareceu na área. O zagueiro recebeu um cruzamento recuado de Maximilian Beier aos seus pés e empurrou a bola para o gol: 2 a 1.

Aos 72 minutos, Samuele Inácio selou definitivamente o resultado com seu primeiro gol pelo BVB. O jovem parecia inicialmente ter se perdido na área, mas a bola acabou chegando a Beier. Este manteve a visão de jogo e cruzou novamente para a frente do gol. Inácio reagiu com agilidade e mandou a bola no canto curto: 3 a 1.

A três minutos do fim, os visitantes trouxeram de volta a tensão. Ansgar Knauff avançou perigosamente pela área do Borussia e, passando pelo goleiro do Dortmund, Gregor Köbel, encontrou Jonathan Burkardt. Este conseguiu então empurrar a bola para o gol vazio: 3 a 2. Esse acabou sendo o placar final.

Devido à vitória do Borussia, o Eintracht depende dos resultados do Freiburg e do Augsburg. O Freiburg ocupa a sétima posição, que nesta temporada dá direito à fase preliminar da Liga Conferência. O time de Frankfurt está um ponto atrás do Freiburg (44), enquanto o Augsburg está três pontos atrás. Ambos os times têm um jogo a menos.