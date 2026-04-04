O Betis só permitirá que Amrabat se junte à seleção marroquina em um único caso!

A diretoria do clube espanhol Real Betis está agindo rapidamente para definir o futuro do craque marroquino Sofiane Amrabat, cujo período de empréstimo pelo Fenerbahçe turco termina em junho próximo, data que determinará se o jogador permanecerá na Andaluzia ou partirá para uma nova experiência.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o Betis colocou o caso de Amrabat no topo de suas prioridades antes do início da janela de transferências de verão, já que o clube pretende apresentar uma oferta oficial para comprar seu contrato de forma definitiva do Fenerbahçe, depois que o jogador provou seu valor como um dos pilares fundamentais da equipe.

A diretoria do Betis considera que Amrabat se tornou o líder de fato no vestiário, devido à sua personalidade forte e à influência evidente sobre os companheiros, o que fez com que o clube estivesse determinado a mantê-lo a qualquer custo.

No entanto, o fator decisivo para acelerar as negociações é a proximidade da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, já que a diretoria teme que o brilhantismo do jogador com a seleção marroquina no torneio leve a um aumento significativo de seu valor de mercado, o que tornaria mais difícil contratá-lo posteriormente.

Relatos indicam que o Betis não pretende permitir que Amrabat se ausente para se juntar ao elenco dos “Leões do Atlante” na preparação para a Copa do Mundo, a não ser que a transação de compra esteja totalmente concluída.

O clube já entrou em contato diretamente com o jogador e seu agente, obtendo uma aprovação preliminar para avançar nas negociações com o Fenerbahçe.

Fontes próximas ao clube andaluz confirmam que o anúncio oficial da transação poderá ocorrer nos próximos dias, caso se chegue a um acordo definitivo sobre os detalhes financeiros, garantindo ao Real Betis a permanência de uma de suas principais estrelas antes que o brilho da Copa do Mundo o leve embora.