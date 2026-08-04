Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Betis Balompie v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

O Betis desiste no caso Amrabat e uma nova negociação define o futuro de Ezzalzouli

Mercado da bola
Bétis
Amistosos de clubes
Bétis x Real Sociedad
Real Sociedad
La Liga
A. Ezzalzouli
England
Espanha
Marrocos

O mercado de transferências do clube andaluz pode registrar outras movimentações

As movimentações do Real Betis se aceleram nos últimos dias da janela de transferências, com o clube andaluz buscando reorganizar suas prioridades de acordo com as necessidades do técnico Manuel Pellegrini para a nova temporada.

O site marroquino Hesport noticiou, citando o jornal Mundo Deportivo, que o Betis decidiu encerrar o dossiê da contratação definitiva de Amrabat após o fim de seu período de empréstimo pelo turco Fenerbahçe, apesar de o técnico Manuel Pellegrini estar convencido de seu potencial. A decisão se deve à insistência do clube turco em obter uma compensação financeira elevada, além do alto salário recebido pelo meio-campista marroquino.

Essa decisão levou a diretoria do clube espanhol a mudar de rumo e contratar o meio-campista uruguaio Facundo Bernal (21 anos) por 9,5 milhões de euros, depois que o jovem jogador conquistou a confiança de Pellegrini e apresentou bom desempenho durante a pré-temporada.

Leia também: Apesar da proposta tentadora, astro do Marrocos choca o Espérance

Ao mesmo tempo, o Betis continua em busca de um novo atacante, diante da limitação de suas opções ofensivas ao colombiano Cucho Hernández, e também trabalha para recuperar Dani Ceballos. No entanto, a conclusão do negócio permanece condicionada à abertura de espaço no teto salarial por meio da saída de algum dos jogadores, como Giovani Lo Celso ou Nelson Deossa, além da aprovação de Pellegrini.

La Liga
Bétis crest
Bétis
BET
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

O jornal acrescentou que a janela de transferências do Betis pode registrar outras movimentações caso alguns de seus jogadores deixem o clube nas próximas semanas, sobretudo o defensor Natan e o ponta marroquino Abde Ezzalzouli, que continua atraindo o interesse de vários clubes, o que pode dar à diretoria margem para fechar novas contratações antes do encerramento do mercado.

Leia também: À espera da decisão de Flick, o site oficial do Barcelona levanta questões sobre a nova contratação
Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google