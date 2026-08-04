As movimentações do Real Betis se aceleram nos últimos dias da janela de transferências, com o clube andaluz buscando reorganizar suas prioridades de acordo com as necessidades do técnico Manuel Pellegrini para a nova temporada.

O site marroquino Hesport noticiou, citando o jornal Mundo Deportivo, que o Betis decidiu encerrar o dossiê da contratação definitiva de Amrabat após o fim de seu período de empréstimo pelo turco Fenerbahçe, apesar de o técnico Manuel Pellegrini estar convencido de seu potencial. A decisão se deve à insistência do clube turco em obter uma compensação financeira elevada, além do alto salário recebido pelo meio-campista marroquino.

Essa decisão levou a diretoria do clube espanhol a mudar de rumo e contratar o meio-campista uruguaio Facundo Bernal (21 anos) por 9,5 milhões de euros, depois que o jovem jogador conquistou a confiança de Pellegrini e apresentou bom desempenho durante a pré-temporada.

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Ao mesmo tempo, o Betis continua em busca de um novo atacante, diante da limitação de suas opções ofensivas ao colombiano Cucho Hernández, e também trabalha para recuperar Dani Ceballos. No entanto, a conclusão do negócio permanece condicionada à abertura de espaço no teto salarial por meio da saída de algum dos jogadores, como Giovani Lo Celso ou Nelson Deossa, além da aprovação de Pellegrini.

O jornal acrescentou que a janela de transferências do Betis pode registrar outras movimentações caso alguns de seus jogadores deixem o clube nas próximas semanas, sobretudo o defensor Natan e o ponta marroquino Abde Ezzalzouli, que continua atraindo o interesse de vários clubes, o que pode dar à diretoria margem para fechar novas contratações antes do encerramento do mercado.

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