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O Real Madrid segue reforçando sua força econômica, aproveitando a diversidade de suas fontes de receita entre o estádio Santiago Bernabéu e o centro de treinamentos de Valdebebas, além dos rendimentos de patrocínio e da venda de jogadores, em meio a um plano financeiro que visa alcançar novos números recordes ao longo da atual temporada e confirmar a posição do clube como uma das instituições esportivas economicamente mais fortes do mundo.

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De acordo com os números revelados pelo jornal "AS", o Real Madrid pretende alcançar receitas de cerca de 1,4 bilhão de euros na atual temporada, depois de já ter registrado receitas recordes de 1,221 bilhão de euros na temporada passada, um valor sem precedentes no âmbito das instituições esportivas, o que reflete o crescimento contínuo de seus recursos financeiros.

A ambição da diretoria do clube não se limita ao aumento das receitas, já que o Real Madrid pretende encerrar o atual exercício financeiro com um lucro líquido de 14,2 milhões de euros, com a apresentação das contas da temporada passada e do novo orçamento, que é de 1,248 bilhão de euros, aos sócios do clube para votação e aprovação durante a reunião prevista para o sábado, 21 de novembro.

As receitas do estádio Santiago Bernabéu estão na dianteira das fontes de crescimento esperadas, já que o Real Madrid aposta em elevar suas receitas comerciais vinculadas ao estádio a 420,1 milhões de euros, mantendo o trabalho de aproveitamento de todo o seu potencial econômico, especialmente porque o projeto de reforma pelo qual passou custou aos cofres do clube cerca de 1,4 bilhão de euros.

O clube aguarda a plena utilização das novas instalações do Bernabéu, com expectativas de importantes desdobramentos ao longo do próximo mês de janeiro, o que permitirá obter rendimentos adicionais de atividades comerciais e de entretenimento e da realização de eventos, transformando o estádio em uma fonte de renda contínua que vai além das receitas tradicionais vinculadas às partidas.

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Os contratos de patrocínio também representam um elemento importante no plano do Real Madrid para aumentar seus recursos, já que o clube prevê um aumento de 22% nas receitas desse setor, graças aos novos acordos firmados com várias grandes empresas, a começar pela Adidas e pela Emirates.

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Os acordos do clube incluíram ainda novas parcerias com empresas como Hotels.com e Uber Eats, além da renovação dos contratos de patrocínio com a Orange e a San Miguel, em um passo que reflete a capacidade da marca Real Madrid de atrair novos parceiros comerciais e de aproveitar sua popularidade mundial para ampliar seus recursos financeiros.

Em outro âmbito, a academia do Real Madrid em Valdebebas tornou-se uma das principais fontes de renda do clube, depois de se converter em um pilar econômico e esportivo importante, graças à sua capacidade de desenvolver jovens talentos e comercializar jogadores que não encontram um lugar permanente no time principal, obtendo grandes retornos financeiros com suas transferências.

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Essa tendência ficou evidente com a saída de vários jogadores que passaram pelas fileiras da academia, como Gonzalo García, César Palacios, Nico Paz, Jacobo Ortega e Víctor Muñoz, já que essas transferências contribuíram para consolidar uma nova política baseada no aproveitamento econômico dos talentos desenvolvidos dentro do clube.

As estimativas indicam que as vendas de jogadores renderão ao Real Madrid cerca de 154,8 milhões de euros durante o atual exercício financeiro, um resultado que reflete a importância do trabalho realizado pela academia, depois que as transferências de seus formados passaram a ser parte essencial do planejamento financeiro do clube, e não apenas um meio de reduzir o número de jogadores fora dos planos do time principal.

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No âmbito dos investimentos comerciais, o Real Madrid anunciou uma parceria com a plataforma americana de reservas de hotéis Hotels.com, com o objetivo de desenvolver experiências exclusivas para os visitantes do estádio Santiago Bernabéu, o que abre caminho para o aproveitamento das visitas turísticas ao estádio e sua transformação em uma fonte adicional de receitas.

Essas movimentações fazem parte de um amplo plano econômico, já que o orçamento de marketing do Real Madrid para a próxima temporada é de 534 milhões de euros, um indicador do volume de investimentos que o clube destina a fortalecer sua marca e ampliar sua presença comercial mundialmente, paralelamente ao aumento dos rendimentos provenientes do estádio, dos patrocínios e das transferências de jogadores.

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Dessa forma, o Real Madrid não depende de uma única fonte em seu plano para alcançar receitas de 1,4 bilhão de euros, mas busca construir um sistema financeiro integrado, no qual o Bernabéu, a academia e os contratos de patrocínio sejam os principais pilares, com a meta de obter um lucro líquido de 14,2 milhões de euros ao fim do exercício financeiro.