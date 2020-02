O Bernabéu não assusta mais: Real perde pontos importantes em casa

O empate contra o Celta neste domingo foi o quatro como mandante nesta temporada, todos contra equipes da segunda metade da tabela

O vive uma situação inusitada nesta temporada: mesmo não fazendo o dever de casa como deveria, o time lidera o Campeonato Espanhol. Explica-se: o clube já soma quatro empates jogando no Santiago Bernabéu nesta LaLiga, todos contra equipes da parte de baixo da tabela. O empate contra o por 2 a 2, neste domingo, foi o mais recente desses tropeços.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No campeonato todo, o time dirigido por Zidane soma oito empates. Ou seja, metades desses aconteceram em casa, em um estádio que outrora representava um alçapão para os adversários. Além do empate deste fim de semana contra o 17º colocado, o Real também perdeu pontos em casa para: (décimo); (12º) e Real (17º).

Mais artigos abaixo

Mais times

Em 12 jogos no Santiago Bernabéu, o retrospecto é bom. O clube está invicto, somando oito vitórias além dos quatro empates. Mas o desempenho poderia ser melhor. O , segundo colocado com um ponto a menos que o Real, é o melhor mandante de LaLiga, com 11 vitórias e um empate nas 12 partidas disputadas no Camp Nou.

O 2 a 2 no Bernabéu representou um dia especial para o Bétis. Foi a primeira vez que o time de Sevilha saiu do estádio merengue pontuando desde 2006. Tal fato dá uma dimensão ainda maior do tropeço madrilenho, que viu seu maior rival se aproximar na corrida pelo título.