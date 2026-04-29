O Benfica de Mourinho e o FC Porto de Farioli comemoram após um final de jogo incrível contra o Sporting de Lisboa

O Sporting de Lisboa sofreu uma perda de pontos muito dolorosa na noite de quarta-feira, após um final de jogo bizarro contra o Tondela, que ocupa uma posição baixa na tabela. Apesar de estar vencendo por 2 a 0 aos 92 minutos, o Sporting deixou a vitória escapar completamente nos acréscimos: 2 a 2.

Após mais de uma hora de jogo, o Sporting abriu o placar. Luis Suárez desviou com perfeição um cruzamento de Salvador Blopa na primeira trave, marcando assim o 1 a 0.

Depois que o zagueiro do Tondela, João Silva, marcou contra a própria baliza a quinze minutos do fim, o final da partida parecia ser uma mera formalidade contra o décimo sétimo colocado da competição.

Aos 92 minutos, a partida voltou a ficar emocionante quando Blopa, autor da assistência para o 1 a 0, desviou a bola para o próprio gol após um escanteio.

Foi apenas o início de um anticlímax dramático para o Sporting. No último escanteio da partida, Cicero cabeceou com maestria no canto oposto: 2 a 2.

Com o empate, o título está definitivamente fora do alcance do Sporting. Faltando três partidas, o FC Porto de Francesco Farioli tem nove pontos a mais e um saldo de confrontos diretos superior, o que o coloca na liderança da Liga Portugal.

O Benfica também recebeu o resultado surpreendente com júbilo. A equipe de José Mourinho, segunda colocada, tem agora dois pontos a mais que o Sporting.

O segundo lugar dá direito à pré-fase da Liga dos Campeões, enquanto o terceiro colocado terá que se contentar com a Liga Europa. O Porto, que praticamente já garantiu o título, deve se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões.