“O Beijo da Vida”... Orientações presidenciais põem fim à crise do “Terreno do Zamalek”

O Ministério da Juventude e dos Esportes anunciou, nesta quarta-feira, o fim da crise relacionada ao terreno do Clube Zamalek na região de 6 de Outubro, por orientação da liderança política.

O antigo terreno destinado ao clube havia sido retirado por decisão do Ministério da Habitação, o que levou a diretoria do clube e seus jogadores a apelarem ao presidente Abdel Fattah al-Sisi para que interviesse e salvasse o projeto.

O Ministério acrescentou, em seu comunicado oficial de hoje, que as orientações presidenciais enfatizaram a necessidade de agilizar a conclusão dos trâmites para a atribuição de um terreno ao Zamalek em uma área privilegiada da cidade de 6 de Outubro, em Giza, desde que o clube apresente um projeto integrado do ponto de vista arquitetônico, financeiro e jurídico para sua exploração.

Essa atribuição ocorre à luz do empenho do Estado em fortalecer o importante papel dos clubes esportivos, especialmente os populares, no apoio a valores humanos elevados, na formação social adequada e na descoberta de talentos esportivos.

Jawhar Nabil, ministro da Juventude e do Esporte, elogiou a cooperação construtiva entre todas as instituições do Estado e o clube Zamalek para chegar às melhores soluções quanto à construção de sua nova sede na região de 6 de Outubro, no departamento de Giza.

Ele afirmou que essa destinação foi feita com base em estudos técnicos e de planejamento integrados, em coordenação com as diversas entidades envolvidas, com o objetivo de maximizar os benefícios do projeto e fornecer os recursos necessários para atender às necessidades dos sócios e da torcida do clube.

Carta de agradecimento do Zamalek ao presidente Al-Sisi

Por sua vez, a diretoria do Zamalek, presidida por Hussein Labib, enviou uma carta de agradecimento ao presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, após sua intervenção para resolver a crise do terreno em 6 de Outubro.

O Zamalek divulgou um comunicado no qual afirma: “É uma honra para a Diretoria do Clube Zamalek, presidida pelo capitão Hussein Labib, e em nome dos membros da Assembleia Geral do clube e dos milhões de torcedores e admiradores, expressar seus sinceros agradecimentos e apreço a Sua Excelência o presidente Abdel Fattah Al-Sisi, presidente da República, por suas generosas orientações que contribuíram para se chegar a uma solução definitiva para a crise da filial do clube na cidade de 6 de Outubro e pela destinação de um terreno privilegiado para a construção da nova filial, de modo a concretizar as aspirações dos torcedores e membros do clube após longos anos de expectativa por esse projeto vital”.

E continuou: “O Conselho de Administração do Zamalek expressa seu profundo apreço pelos esforços integrados envidados pelas instituições estatais nacionais, principalmente o Ministério da Juventude e do Esporte, o Ministério da Habitação, dos Serviços Públicos e das Comunidades Urbanas e a Comissão de Juventude e Esporte da Câmara dos Deputados, cuja cooperação e coordenação tiveram um papel fundamental no estudo das diversas alternativas e na obtenção da solução ideal que atenda ao interesse público e garanta um futuro mais sustentável para o clube”.

O Zamalek prosseguiu: “O Conselho valoriza esse generoso apoio e reitera que o modelo proposto não se limita apenas a resolver a crise atual, mas representa uma oportunidade promissora de desenvolvimento e investimento, uma vez que o terreno destinado ao projeto possui características estratégicas e uma localização privilegiada que permitem obter retornos econômicos e de investimento superiores aos anteriores, com base nos estudos técnicos e econômicos elaborados pelo clube para maximizar o aproveitamento dos ativos disponíveis, alcançar o maior valor agregado para os sócios e torcedores e garantir a sustentabilidade do financiamento”.

E acrescentou: “Além disso, essa decisão reflete o reconhecimento do Estado egípcio da importância dos clubes esportivos como instituições comunitárias e de desenvolvimento que contribuem para a formação do cidadão egípcio, apoiam a juventude, fortalecem a coesão social e proporcionam um ambiente esportivo, cultural e de serviços digno do cidadão egípcio”.

E concluiu: “O Conselho de Administração do Zamalek reafirma seu total compromisso em envidar o máximo esforço para concluir o projeto de acordo com os mais altos padrões e nos prazos estabelecidos, de modo a atender às expectativas dos sócios e torcedores e reforçar o prestígio histórico do Clube Zamalek como uma das maiores instituições esportivas do Egito e da região... Que Deus proteja o Egito e seu povo, e que abençoe sua liderança sensata para o bem, o progresso e a prosperidade”.

Vale lembrar que a diretoria do Zamalek já havia confirmado anteriormente a legitimidade de sua posição no caso do terreno de 6 de outubro, e que a crise resultou na devolução de 800 milhões de libras aos investidores que haviam assinado contratos com o clube relativos a esse terreno.