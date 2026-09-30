O Bayern de Munique se prepara para iniciar as negociações de renovação do contrato de seu astro francês Michael Olise, cujo vínculo atual expira em 2029, logo após o fim do período de pausa para os jogos das seleções.

De acordo com o jornal alemão "Sport Bild", espera-se que as negociações sejam de certa forma mais difíceis em comparação com as de "Harry Kane", além de o clube ainda desconhecer, no momento, as intenções do jogador ou de seu empresário.

O Bayern de Munique busca elevar o salário de Olise para igualá-lo ao do jogador inglês — ou seja, aumentá-lo de 14 milhões de euros para 25 milhões de euros —, a fim de garantir sua permanência no clube até 2032, segundo informou o jornal espanhol "As".

Entre os argumentos usados para convencer o jogador francês, está o fato de que esse aumento salarial entraria em vigor no próximo verão.

Já para Olise, a principal exigência é a existência de uma cláusula de rescisão, um item que não consta em seu contrato atual.

Segundo o jornal alemão, estabelecer a quantia de 200 milhões de euros para esse fim é considerado algo razoável, uma vez que o futuro do jogador francês ainda permanece em aberto, enquanto o Real Madrid acompanha a situação de perto.

O Liverpool também acompanha a situação de Olise com grande interesse, ao passo que o Bayern de Munique busca resolver essa incerteza o mais rápido possível. Max Eberl deixou claro recentemente que o objetivo do clube é saber — até o próximo verão, no máximo — se o jogador está aberto à ideia de estender seu contrato para além de 2029.

O Bayern de Munique tem todos os motivos para acelerar o ritmo das coisas, pois Olise se firmou como um dos principais astros da equipe, tendo iniciado a temporada com oito gols marcados e quatro assistências em apenas sete partidas, e seu valor de mercado atual é de 170 milhões de euros.



