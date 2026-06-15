O Bayern de Munique se prepara para dobrar o salário de seu craque francês, Michael Olise, elevando-o para 22 milhões de euros por ano, equiparando-o ao salário de Harry Kane, e Jamal Musiala, que recebem cerca de 25 milhões de euros por ano, em uma iniciativa que visa manter o jogador que muitos consideram o melhor jogador francês da atualidade.

De acordo com o que revelou o jornal alemão “Bild”, o Bayern de Munique “está disposto a fazer qualquer coisa para manter seu craque, que chegou ao clube em 2024 por 50 milhões de euros”, já que o clube bávaro deseja prorrogar o contrato do jogador, que atualmente recebe 12 milhões de euros por ano, valor que pode chegar a 16 milhões de euros com bônus, indicando que “um valor de 22 milhões de euros por ano foi proposto para iniciar as negociações entre as partes”, enquanto se espera que Oulisse e sua equipe apresentem argumentos para aumentar essa oferta inicial.

Oulisse é muito aguardado na Copa do Mundo de 2026, onde será um dos principais jogadores do técnico Didier Deschamps, enquanto muitos o consideram o melhor jogador francês atualmente, superando Dembélé e Mbappé.

Várias reportagens da imprensa apontaram o interesse do Paris Saint-Germain nos serviços de Olise, e muitos meios de comunicação o associaram ao Real Madrid, que está atrás dele; no entanto, a porta foi fechada com firmeza, já que um membro do conselho de administração do Bayern de Munique declarou ao jornal “L’Équipe” há alguns dias: “Oulisse é inestimável e não sairá nem mesmo por 500 milhões de euros”.