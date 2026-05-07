O Bayern lança uma intensa campanha para contratar estrela da Premier League avaliada em 90 milhões de euros

O Bayern de Munique deu passos concretos na busca por Anthony Gordon. Segundo a Sky Sports, o atual campeão alemão já está em negociações com o Newcastle United sobre uma possível transferência do ponta inglês, que estaria aberto a um novo desafio neste verão.

Gordon, de 25 anos, já é considerado há algum tempo uma opção interessante para o Bayern. De acordo com a Sky Sports, o clube do técnico Vincent Kompany vem acompanhando o jogador da seleção inglesa há algum tempo e agora entrou oficialmente em contato com o Newcastle para discutir as possibilidades.

O Newcastle estaria disposto a ouvir ofertas por Gordon. Internamente, considera-se a saída do atacante, que, apesar de ter contrato válido até meados de 2030, deseja avaliar suas opções. Além disso, o Bayern mantém um bom relacionamento com o clube do nordeste da Inglaterra.

Gordon está tendo uma excelente temporada individual em St James’ Park. O atacante soma dezoito gols em todas as competições e é, assim, o artilheiro do Newcastle. Ele impressionou especialmente na Liga dos Campeões, onde, com dez gols em doze partidas, está entre os jogadores mais precisos da temporada.

Não é só o Bayern de Munique que está interessado em Gordon. De acordo com a Sky Sports, o Arsenal e o FC Barcelona também estão acompanhando a situação de perto. Os agentes de Gordon foram vistos recentemente em Barcelona, embora ainda não tenha havido contato direto entre os catalães e o Newcastle.

O técnico Eddie Howe reagiu recentemente com cautela a todas as especulações em torno do seu jogador. “Converso constantemente com os jogadores, mas nem sempre sobre rumores de transferência”, disse o treinador. “O mais importante para mim é o empenho nos treinos. Só escalo jogadores que estejam cem por cento comprometidos com o clube e com o futuro do Newcastle.”

Enquanto isso, no Newcastle, já se leva em conta uma possível oferta milionária. Gordon foi contratado do Everton no início de 2023 por cerca de 52 milhões de euros, mas a Sky Sports espera que o Newcastle agora busque uma quantia entre 86 e 90 milhões de euros.

Para o Bayern de Munique, Gordon representaria mais uma grande aquisição da Premier League. Com Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise, Kompany já conta com vários atacantes que se destacaram anteriormente na Inglaterra.