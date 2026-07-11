O mercado de transferências está ganhando ritmo, e começam a surgir nomes de jogadores que podem estar prestes a deixar o Barcelona.

Relatos revelaram que o Bayern de Munique colocou uma das estrelas do Barcelona na lista de prioridades para o verão, embora a negociação pareça extremamente complicada.

O jornal catalão *Sport*, citando o *Bild*, informou que o clube alemão busca contratar um lateral-direito de primeira linha e, por isso, considera o francês Jules Koundé, jogador do Barcelona, a opção preferida.

E acrescentou: “Mas o clube da Baviera precisará, antes de tudo, garantir a liquidez financeira antes de apresentar qualquer oferta atraente ao jogador do Barça”.

O “Bild” explica que Koundé é o lateral que mais se encaixa na visão da comissão técnica e da diretoria do Bayern de Munique, confirmando que ele sempre lhes agrada, e acreditam que as circunstâncias podem ser favoráveis neste verão para contratá-lo.

Tudo dependerá da avaliação final do jogador e, mais importante ainda, da capacidade do Bayern de Munique de vender Sasha Boy, o lateral que foi emprestado nesta temporada à liga turca e que não faz parte dos planos atuais nem futuros do clube bávaro.

O clube alemão havia sondado a possibilidade de contratar Jevairo Reid, lateral do Feyenoord, mas atualmente dá prioridade à contratação de um lateral de primeira linha no cenário internacional, caso haja os recursos financeiros necessários para concretizar a negociação.

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Tudo será definido após a Copa do Mundo

Em Barcelona, o clube nunca escondeu que não fecharia as portas à saída de Kondé ou de Alejandro Baldi, caso algum clube apresentasse uma oferta atraente para todas as partes. Balde já deixou claro ao Barcelona que não pensa em sair e não vai considerar nenhuma proposta, enquanto o futuro de Kondé permanece mais incerto, e tudo poderá ser definido após o término da Copa do Mundo.

Além disso, o zagueiro da seleção francesa desperta o interesse do Liverpool e do Chelsea, mas nenhum clube da Premier League se manifestou até o momento, segundo o jornal catalão.

O *Sport* enfatizou: “O valor de Kondé é estimado em cerca de 60 milhões de euros, valor do qual o Barcelona não abrirá mão nem que seja por um único euro. Isso porque o jogador francês tem apenas 27 anos e renovou recentemente seu contrato com o clube catalão até 2031”.

Vale ressaltar que o técnico Hans Flick deixou Kondé fora da escalação titular em algumas partidas da última temporada, preferindo Éric García na lateral-direita, o que pode se repetir nesta temporada, segundo o mesmo jornal.

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