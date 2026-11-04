À Sky Austria, o ex-jogador do Bayern de Munique disparou contra Sané: "Ele poderia ter ficado em Munique, mas acho que o Bayern escapou dessa por muita sorte. Nos últimos 18 meses, vimos que ele já não é capaz de ajudar as equipes."

O contexto era a tentativa do Bayern, há cerca de um ano e meio, de renovar o contrato de Sané, que estava perto do fim. Um acordo já havia sido alcançado quando o ponta trocou de empresário e quis renegociar. No fim, Sané decidiu, de forma bastante surpreendente, deixar Munique e se transferir sem custos para o Galatasaray, clube de ponta da Turquia.

Desde então, porém, Sané raramente correspondeu às altas expectativas em Istambul. Atualmente, não é titular com o técnico Okan Buruk. Na noite de terça-feira, por exemplo, entrou apenas na metade do segundo tempo contra o VfB Stuttgart, pela Liga dos Campeões, e não conseguiu fazer a diferença.

O veredito duro de Hamann: "Talvez devêssemos perguntar aos torcedores o quanto estão frustrados com a chegada de um jogador da seleção alemã. E há quanto tempo ele está lá? 18 meses? O retorno é bem modesto." O comentarista de TV tem certeza de que os torcedores do Galatasaray gostariam de se livrar de Sané "o quanto antes": "Não sei o que ele pretende fazer."

Até quando vai o contrato de Leroy Sané com o Galatasaray?

De fato, os números de Sané no momento são modestos: em 2026/27, ele disputou 14 partidas oficiais, mas só pôde jogar os 90 minutos uma vez e ainda não registrou nenhuma participação em gol. No fim de semana, à margem da vitória por 4 a 0 sobre o Konyaspor pelo campeonato, teve uma atitude inadequada ao destratar um cinegrafista: "Cai fora com essa câmera."

Sané, que também não foi convocado recentemente pelo novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, tem contrato com o Galatasaray até 2028. Com um salário líquido de nove milhões de euros por ano, o jogador de 30 anos está entre os mais bem pagos do clube, campeão frequente da Süper Lig. Hamann não acredita que Sané ainda tenha futuro na Europa. Para ele, é mais provável que o jogador vá atuar nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita.