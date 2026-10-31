Segundo o jornal espanhol Sport, o Real Madrid é o último interessado que resta na disputa pelo jogador de ataque de apenas 16 anos.

De acordo com a publicação, Gabriel teria dito não ao Paris Saint-Germain, que também teria se empenhado nas últimas semanas para contratar o inglês. O motivo seria a avaliação do jovem de que uma transferência para uma liga menos competitiva, como a francesa, não favoreceria seu desenvolvimento.

Além disso, ele aparentemente voltou a manifestar o desejo de se transferir para a Espanha. É lá que ele vê as melhores condições para aproveitar ao máximo suas qualidades e se desenvolver da melhor maneira possível.

Como o Barcelona, segundo diversos veículos de imprensa, já teria desistido da disputa pelo jovem de 16 anos há algum tempo, uma transferência para o Real Madrid parece o passo lógico. Os merengues também teriam grande interesse em Gabriel.

Até pouco tempo atrás, o Bayern de Munique também era visto como um possível destino para o jovem. Já teriam ocorrido conversas entre dirigentes do clube de Munique e pessoas próximas ao adolescente. O técnico Vincent Kompany, em especial, seria um grande admirador do meia-atacante.

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A que clube JJ Gabriel vai se juntar depois de deixar o Manchester United?

Já está definido que Gabriel deixará seu atual clube, o Manchester United, no verão. Ele joga pelos Red Devils desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas pela equipe sub-18 na temporada passada. Por isso, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, também fez sua estreia profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do United a atuar pela equipe principal.

Devido às regras do Brexit, Gabriel só pode, em princípio, se transferir para outro país aos 18 anos. Na Inglaterra, por enquanto, ele só pode assinar um contrato de bolsista; um contrato profissional, apenas a partir dos 17 anos. A origem de seus pais, porém, pode lhe abrir uma brecha: segundo informações da Sky, Gabriel pretende solicitar um passaporte cipriota. Com isso, uma transferência já seria possível em janeiro.

Gabriel virou notícia recentemente porque teria pedido ao Manchester United que cancelasse seu registro no clube. O episódio teria causado um "choque" no United e seria "quase sem precedentes", informou o Telegraph.