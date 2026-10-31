Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

O Bayern de Munique também teria demonstrado interesse nele! O Real Madrid é o último clube ainda interessado no talento excepcional?

La Liga
J. Gabriel
Premier League
Manchester United
Real Madrid

Os indícios de uma transferência do supertalento JJ Gabriel para o Real Madrid são cada vez mais fortes.

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

Segundo o jornal espanhol Sport, o Real Madrid é o último interessado que resta na disputa pelo jogador de ataque de apenas 16 anos.

De acordo com a publicação, Gabriel teria dito não ao Paris Saint-Germain, que também teria se empenhado nas últimas semanas para contratar o inglês. O motivo seria a avaliação do jovem de que uma transferência para uma liga menos competitiva, como a francesa, não favoreceria seu desenvolvimento.

Além disso, ele aparentemente voltou a manifestar o desejo de se transferir para a Espanha. É lá que ele vê as melhores condições para aproveitar ao máximo suas qualidades e se desenvolver da melhor maneira possível.

Como o Barcelona, segundo diversos veículos de imprensa, já teria desistido da disputa pelo jovem de 16 anos há algum tempo, uma transferência para o Real Madrid parece o passo lógico. Os merengues também teriam grande interesse em Gabriel.

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

MUN

MUN

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

ROM

ROM

Até pouco tempo atrás, o Bayern de Munique também era visto como um possível destino para o jovem. Já teriam ocorrido conversas entre dirigentes do clube de Munique e pessoas próximas ao adolescente. O técnico Vincent Kompany, em especial, seria um grande admirador do meia-atacante.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

A que clube JJ Gabriel vai se juntar depois de deixar o Manchester United?

Já está definido que Gabriel deixará seu atual clube, o Manchester United, no verão. Ele joga pelos Red Devils desde os 11 anos e marcou 23 gols em 23 partidas pela equipe sub-18 na temporada passada. Por isso, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18. Em agosto, também fez sua estreia profissional e se tornou o jogador mais jovem da história do United a atuar pela equipe principal.

Devido às regras do Brexit, Gabriel só pode, em princípio, se transferir para outro país aos 18 anos. Na Inglaterra, por enquanto, ele só pode assinar um contrato de bolsista; um contrato profissional, apenas a partir dos 17 anos. A origem de seus pais, porém, pode lhe abrir uma brecha: segundo informações da Sky, Gabriel pretende solicitar um passaporte cipriota. Com isso, uma transferência já seria possível em janeiro.

Gabriel virou notícia recentemente porque teria pedido ao Manchester United que cancelasse seu registro no clube. O episódio teria causado um "choque" no United e seria "quase sem precedentes", informou o Telegraph.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google