Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-NATIONS-BEL-PRESSERAFP
Jochen Tittmar
Traduzido por

O Bayern de Munique também teria demonstrado interesse: estrela da Copa do Mundo revela sondagem do PSG

Campeonato Italiano
Mercado da bola
Atalanta
PSG
Bayern de Munique
C. De Ketelaere

O cobiçado jogador ofensivo belga Charles De Ketelaere, da Atalanta Bergamo, revelou que o Paris Saint-Germain havia se esforçado intensamente para contratá-lo.

"Sim, houve sondagens. Também no ano passado. Mas um clube precisa estar disposto a pagar a taxa de transferência exigida. Houve contato com o PSG, isso é verdade. Acho que o PSG acabou optando por Ferran Torres, do FC Barcelona", explicou De Ketelaere em entrevista ao voetbalnieuws.be.

De Ketelaere aproveitou especialmente a Copa do Mundo como palco para aumentar seu valor de mercado. Com três gols e uma assistência, ele levou a Bélgica até as quartas de final.

Na derrota por 2 a 1 para a posterior campeã mundial Espanha, ele marcou o empate momentâneo - foi o único gol sofrido pelos espanhóis em todo o torneio. Antes disso, na vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos nas oitavas de final, ele foi o grande destaque em campo, com dois gols e uma assistência.

FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELGetty Images


Charles de Ketelaere também esteve na mira do Bayern de Munique

Na época, também se dizia que o Bayern de Munique tinha o versátil jogador de ataque no radar. Foi o que informou o jornal italiano Corriere della Sera. Já em maio, o jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri também havia noticiado um interesse concreto do clube de Munique no canhoto, que tem contrato até 2028.

A Atalanta pede uma taxa de transferência de pelo menos 50 milhões de euros pelo jogador de ataque. Os bávaros, porém, reforçaram essa mesma posição de outra forma e desembolsaram 50 milhões de euros por Ismael Saibari, do PSV Eindhoven.

De Ketelaere havia sido inicialmente emprestado em 2023 pelo AC Milan ao Bergamo por uma taxa de empréstimo de três milhões de euros. Após uma temporada no norte da Itália, a Atalanta acabou pagando 23,7 milhões de euros pelo belga. No total, De Ketelaere disputou 148 jogos oficiais pela Atalanta. Neles, marcou 32 gols e deu o mesmo número de assistências.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google