"Sim, houve sondagens. Também no ano passado. Mas um clube precisa estar disposto a pagar a taxa de transferência exigida. Houve contato com o PSG, isso é verdade. Acho que o PSG acabou optando por Ferran Torres, do FC Barcelona", explicou De Ketelaere em entrevista ao voetbalnieuws.be.

De Ketelaere aproveitou especialmente a Copa do Mundo como palco para aumentar seu valor de mercado. Com três gols e uma assistência, ele levou a Bélgica até as quartas de final.

Na derrota por 2 a 1 para a posterior campeã mundial Espanha, ele marcou o empate momentâneo - foi o único gol sofrido pelos espanhóis em todo o torneio. Antes disso, na vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos nas oitavas de final, ele foi o grande destaque em campo, com dois gols e uma assistência.

Getty Images





Charles de Ketelaere também esteve na mira do Bayern de Munique

Na época, também se dizia que o Bayern de Munique tinha o versátil jogador de ataque no radar. Foi o que informou o jornal italiano Corriere della Sera. Já em maio, o jornalista especializado em transferências Sacha Tavolieri também havia noticiado um interesse concreto do clube de Munique no canhoto, que tem contrato até 2028.

A Atalanta pede uma taxa de transferência de pelo menos 50 milhões de euros pelo jogador de ataque. Os bávaros, porém, reforçaram essa mesma posição de outra forma e desembolsaram 50 milhões de euros por Ismael Saibari, do PSV Eindhoven.

De Ketelaere havia sido inicialmente emprestado em 2023 pelo AC Milan ao Bergamo por uma taxa de empréstimo de três milhões de euros. Após uma temporada no norte da Itália, a Atalanta acabou pagando 23,7 milhões de euros pelo belga. No total, De Ketelaere disputou 148 jogos oficiais pela Atalanta. Neles, marcou 32 gols e deu o mesmo número de assistências.