Como informa o Telegraph , o jogador de 15 anos quer deixar os Red Devils imediatamente. Segundo a publicação, ele já teria solicitado aos dirigentes do clube, por meio de uma notificação formal, o cancelamento de seu registro, o que o tornaria um jogador sem clube. O passo teria causado um "choque" no United e seria "quase sem precedentes". Os motivos exatos do desejo de saída não são conhecidos. Ainda assim, o United supostamente acredita que ainda há chances de convencer Gabriel a mudar de ideia.

De acordo com o The Athletic , o Real Madrid já estaria trabalhando em uma contratação. Mas Bayern de Munique, Barcelona e Paris Saint-Germain também estariam interessados. No passado, o rival local do United, o City, trabalhou intensamente para contratar Gabriel.

Gabriel joga no United desde os 11 anos e, graças a atuações extraordinárias nas categorias de base, ganhou o apelido de "Kid Messi". Já aos 14 anos, atuava no sub-18. Na temporada passada, foi eleito o melhor jogador da Premier League sub-18 depois de marcar 23 gols em 23 partidas. Em agosto, fez sua primeira aparição pelos profissionais do United em um amistoso contra o Atlético de Madrid e, com isso, tornou-se o estreante mais jovem da história do clube.

JJ Gabriel marcou um hat-trick em sua estreia na YL

Na semana passada, Gabriel marcou três gols em sua estreia na UEFA Youth League contra o Sabah FK (5 a 0). No dia seguinte, segundo o Telegraph , ele teria apagado de seus perfis nas redes sociais todos os conteúdos relacionados ao Manchester United.

O técnico do United, Michael Carrick, supostamente planejava convocá-lo para o elenco profissional para o jogo da Copa da Liga contra o Brighton & Hove Albion nesta quarta-feira. Gabriel completou 16 anos em 6 de outubro e, a partir desse momento, poderia se transferir sem problemas para um clube estrangeiro.

Gabriel já disputou partidas por diversas seleções inglesas de base, mas também seria elegível para defender Irlanda e Chipre. Sua mãe tem raízes cipriotas, e seu pai, Joe O’Cearuill, chegou a atuar em duas partidas internacionais pela seleção irlandesa.