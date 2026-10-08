O Bayern de Munique iniciou conversas para renovar o contrato de seu astro francês, em grande fase ultimamente, Michael Olise, em um movimento que ameaça as pretensões do Real Madrid.

De acordo com a rede "Sky Sport - Alemanha", o Bayern age de forma antecipada para renovar o contrato do jogador de 24 anos, e já foram realizadas as primeiras conversas exploratórias entre as duas partes.

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O contrato atual de Olise vai até 2029 e não inclui cláusula de rescisão. O Real Madrid — que acompanha a situação de perto — acredita que o internacional francês acabará por estender seu vínculo com o Bayern, segundo o relatório.

A "Sky" acrescentou que a transferência para o Real Madrid é o único passo que poderia frustrar os planos do Bayern de manter o jogador no longo prazo. Mas, a menos que o clube merengue tome medidas concretas, sua permanência no campeão alemão segue sendo bastante provável.

Pelo novo contrato, Olise poderá receber um salário que o tornará o jogador mais bem pago do elenco do Bayern, superando Jamal Musiala. E o clube não precisará pensar em vendê-lo no próximo verão, a menos que as negociações de renovação fracassem.

Olise viveu uma ascensão meteórica desde que chegou ao Bayern no verão de 2024, vindo do Crystal Palace por 60 milhões de euros.

Por sua vez, Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho de supervisão do clube bávaro, demonstrou confiança na permanência de Olise e de seu companheiro Harry Kane, afirmando em declarações ao site alemão "ran": "Ambos pretendem permanecer por muito tempo no Bayern".

E acrescentou: "Espero, aliás estou muito convencido, de que Harry renove seu contrato em breve. E que Michael seja o próximo".



