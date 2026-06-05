O Bayern de Munique se manifesta sobre uma transferência espetacular do Liverpool

O Bayern de Munique está avaliando as possibilidades de trazer o jovem talento do Liverpool, Rio Ngumoha, para a Alemanha, segundo David Ornstein, do The Athletic. O ala-atacante de 17 anos é considerado o principal candidato para reforçar a ala esquerda do ataque.

Ngumoha está ciente do interesse de Munique, que conta com o apoio do técnico Vincent Kompany e da diretoria do clube. O Liverpool, no entanto, não quer cooperar com a transferência. O clube vê o jovem jogador da seleção inglesa como uma peça importante para o futuro e pretende, na verdade, reforçar as laterais neste verão.

O atacante assinou no ano passado seu primeiro contrato profissional, válido até meados de 2028. Além disso, seu desenvolvimento foi um dos principais motivos pelos quais o Liverpool não contratou um substituto imediato após a saída de Luis Díaz para o Bayern.

Ngumoha teve sua grande temporada em 2025/26, com 29 partidas, dois gols e uma assistência. Atualmente, ele treina com a seleção inglesa na Flórida, na preparação para a Copa do Mundo, embora não faça parte da lista definitiva para o torneio.

O Liverpool está focado neste verão em contratar mais jogadores de linha. O talento do RB Leipzig, Yan Diomande, é considerado um dos principais candidatos.

Do lado do Bayern, o interesse em Ngumoha é lógico. Embora o clube disponha de grande qualidade ofensiva, já está de olho no futuro. Especialmente na ala esquerda, falta um jogador jovem que possa se tornar uma peça fundamental no futuro.

No Liverpool, a saída de Ngumoha neste verão não está sendo considerada seriamente. Com a saída de Mohamed Salah e a esperada despedida de Federico Chiesa, o jovem é visto como um jogador importante para o futuro sob o comando do técnico Andoni Iraola.