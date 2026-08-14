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O Bayern de Munique se aproxima de um negócio no valor de 250 milhões de euros

Bundesliga
Bayern de Munique
Alemanha

O Bayern de Munique reforçou bem o seu elenco durante o mercado de transferências de verão, com a chegada de jogadores como Ismaël Saibari e Nathaniel Brown. 

O clube alemão também pode se orgulhar do sucesso em manter os serviços do francês Michael Olise, que era alvo de interesse de vários clubes, com destaque para o Paris Saint-Germain e o Real Madrid.

Agora o clube bávaro espera concretizar algumas vendas, como as de João Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza. 

Enquanto isso, os dirigentes do Bayern de Munique conseguiram concretizar uma grande venda, mas que não tem relação com o mercado de transferências de verão.

O site Foot Mercato informou, citando a rede Sport 1 e o grupo Merkur/TZ, que o Bayern de Munique se prepara para vender 5% do capital do clube à empresa Viessmann, especializada em sistemas de aquecimento e climatização.

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Espera-se que esse negócio renda cerca de 250 milhões de euros aos cofres do clube bávaro.

O site Sport 1 esclareceu: "Isso tornará a Viessmann o quarto acionista do Bayern de Munique. Anteriormente, Allianz, Adidas e Audi possuíam cada uma 8,33% das ações. Já 70% das ações, e, portanto, a maioria dos direitos de voto, continuarão pertencendo à associação".

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