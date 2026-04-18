O Bayern de Munique pode conquistar seu 35º título nacional no domingo, após mais um tropeço do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund voltou a perder na Bundesliga neste sábado. Em visita ao TSG Hoffenheim, a equipe do técnico Niko Kovac foi derrotada por 2 a 1 nos acréscimos. Isso significa que o Bayern de Munique pode conquistar o 35º título nacional no domingo.

A última esperança que o Dortmund ainda tinha de conquistar o título sofreu um duro golpe na semana passada, quando a equipe perdeu em casa por 0 a 1 para o Bayer Leverkusen. No sábado, a visita ao sexto colocado Hoffenheim não seria muito mais fácil.

O Hoffenheim, com Wouter Burger no time titular, foi a melhor equipe na fase inicial. Tim Lemperle acertou a trave logo no início e Gregor Kobel conseguiu impedir Andrej Kramaric de marcar.

A dez minutos do intervalo, o Hoffenheim conseguiu um pênalti de forma um tanto quanto afortunada. Niklas Süle escorregou e cometeu uma falta de mão logo em seguida. O zagueiro do Dortmund lesionou o joelho na queda e precisou ser substituído. Andrej Kramaric converteu o pênalti: 1 a 0.

Devido a essa desvantagem, o Dortmund precisou se esforçar e, após o intervalo, os visitantes passaram a dominar. Maximilian Beier, por exemplo, criou perigo com uma cabeçada que saiu pela linha de fundo. Do outro lado do campo, Kobel conseguiu defender uma cabeçada de Ozan Kabak.

Pouco antes do fim, o Dortmund conseguiu o empate. Com um giro, Serhou Guirassy chutou da entrada da área e mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 1 a 1. Oliver Baumann conseguiu, em seguida, evitar por pouco que o Dortmund levasse a melhor por meio de Beier.

Parecia que o confronto terminaria empatado, mas, já nos acréscimos, o Hoffenheim conseguiu a vitória. Julian Ryerson cometeu uma falta de mão e, após intervenção do VAR, a bola voltou a marcar pênalti para o time da casa. Kramaric aproveitou o presente: 2 a 1.

Com essa derrota, o segundo colocado Dortmund pode chegar, no máximo, a 76 pontos, faltando quatro partidas para o fim do campeonato. O líder Bayern já soma 76 pontos. Isso significa que o “Der Rekordmeister” precisa apenas de um empate no jogo em casa contra o VfB Stuttgart, no domingo à tarde, para garantir o título nacional.