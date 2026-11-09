Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm
Traduzido por

O Bayern de Munique perderá um de seus principais astros em janeiro? O Barcelona teria feito uma consulta

Siga GOAL no Google
Publicidade

O Barcelona teria sondado Jonathan Tah, do Bayern de Munique, e gostaria de contratar o zagueiro já na próxima janela de transferências de inverno.

Segundo a Sky, o Barça já teria feito uma consulta sobre o jogador. Os catalães, liderados pelo diretor esportivo Deco, buscam no mercado um zagueiro experiente para formar a dupla de defesa com Pau Cubarsi, de 19 anos, revelado pelo clube.

De acordo com a Sky, Tah é um dos nomes avaliados de perto pelo Barcelona. Atualmente, Gerard Martin costuma atuar ao lado de Cubarsi, enquanto Eric Garcia é utilizado mais na lateral direita. Andreas Christensen é outra opção para a zaga.

O Barcelona já quis contratar Jonathan Tah antes?

Tah já esteve nos planos do Barça em diferentes momentos nos últimos anos. Antes de trocar o Bayer Leverkusen pelo Bayern no verão do ano passado, uma transferência do jogador da seleção alemã para o Barcelona chegou a ser considerada provável na primavera de 2025.

Publicidade
Publicidade

Será que Tah acabará chegando, com atraso, ao atual campeão espanhol? Segundo a Sky, ao menos em janeiro isso não parece provável. De acordo com a reportagem, o Bayern não pensa, neste momento, em liberar o jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube de Munique até 2029.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Tópicos relacionados

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

Tah faz parte dos planos do Bayern para o futuro, e o próprio zagueiro não tem, no momento, nenhuma intenção de deixar o clube. Ele se sente muito bem na Säbener Straße e quer se concentrar em recuperar o papel importante que teve na equipe do técnico Vincent Kompany em sua primeira temporada no clube recordista de títulos.

Jonathan Tah quer voltar a ter a mesma importância no Bayern de Munique

Se em 2025/26 Tah formava com Dayot Upamecano uma dupla de zaga titular incontestável, Min-Jae Kim passou a disputar sua vaga com cada vez mais força. Tah, por exemplo, ficou os 90 minutos no banco nos confrontos de destaque da Bundesliga contra o RB Leipzig (6 a 1) e o Borussia Dortmund (2 a 2). Já no duelo de peso da Liga dos Campeões contra o Arsenal (2 a 2), entrou apenas no início do segundo tempo.

Publicidade

Ainda assim, o jogador, que soma 53 partidas pela seleção alemã, continua atuando com frequência: em 2026/27, já disputou 13 jogos em todas as competições. Tah está atualmente com a seleção alemã, que enfrentará a Sérvia fora de casa na sexta-feira, pela Liga das Nações.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

Ver perfil do autor