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O Barcelona teria sondado Jonathan Tah, do Bayern de Munique, e gostaria de contratar o zagueiro já na próxima janela de transferências de inverno.

Segundo a Sky, o Barça já teria feito uma consulta sobre o jogador. Os catalães, liderados pelo diretor esportivo Deco, buscam no mercado um zagueiro experiente para formar a dupla de defesa com Pau Cubarsi, de 19 anos, revelado pelo clube.

De acordo com a Sky, Tah é um dos nomes avaliados de perto pelo Barcelona. Atualmente, Gerard Martin costuma atuar ao lado de Cubarsi, enquanto Eric Garcia é utilizado mais na lateral direita. Andreas Christensen é outra opção para a zaga.

O Barcelona já quis contratar Jonathan Tah antes?

Tah já esteve nos planos do Barça em diferentes momentos nos últimos anos. Antes de trocar o Bayer Leverkusen pelo Bayern no verão do ano passado, uma transferência do jogador da seleção alemã para o Barcelona chegou a ser considerada provável na primavera de 2025.

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Será que Tah acabará chegando, com atraso, ao atual campeão espanhol? Segundo a Sky, ao menos em janeiro isso não parece provável. De acordo com a reportagem, o Bayern não pensa, neste momento, em liberar o jogador de 30 anos, que tem contrato com o clube de Munique até 2029.

Getty Images

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Tah faz parte dos planos do Bayern para o futuro, e o próprio zagueiro não tem, no momento, nenhuma intenção de deixar o clube. Ele se sente muito bem na Säbener Straße e quer se concentrar em recuperar o papel importante que teve na equipe do técnico Vincent Kompany em sua primeira temporada no clube recordista de títulos.

Jonathan Tah quer voltar a ter a mesma importância no Bayern de Munique

Se em 2025/26 Tah formava com Dayot Upamecano uma dupla de zaga titular incontestável, Min-Jae Kim passou a disputar sua vaga com cada vez mais força. Tah, por exemplo, ficou os 90 minutos no banco nos confrontos de destaque da Bundesliga contra o RB Leipzig (6 a 1) e o Borussia Dortmund (2 a 2). Já no duelo de peso da Liga dos Campeões contra o Arsenal (2 a 2), entrou apenas no início do segundo tempo.

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Ainda assim, o jogador, que soma 53 partidas pela seleção alemã, continua atuando com frequência: em 2026/27, já disputou 13 jogos em todas as competições. Tah está atualmente com a seleção alemã, que enfrentará a Sérvia fora de casa na sexta-feira, pela Liga das Nações.