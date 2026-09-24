Sky Sports informa que o atual campeão alemão está avaliando no momento a possibilidade de fazer uma proposta em janeiro pelo meia ofensivo. Como motivo, a emissora britânica cita preocupações crescentes entre os dirigentes do Bayern de que outros grandes clubes possam intensificar cada vez mais suas investidas por Jamal Musiala e Michael Olise.

O nome de Olmo já vinha sendo ligado ao Bayern repetidamente há mais de dois anos. Em 2024, os bávaros teriam demonstrado forte interesse no espanhol, que na época, porém, decidiu deixar o RB Leipzig rumo ao Barcelona. Os catalães colocaram 61 milhões de euros na mesa para contratá-lo.

O contrato de Olmo com o Barça vai até 2030 e, por isso, o Bayern teria de abrir os cofres caso realmente decida avançar de forma concreta pelo ex-jogador do Leipzig. Sky Sports afirma que seriam necessários cerca de 70 milhões de euros para possivelmente tirar Olmo do campeão espanhol.

Qual é o papel de Dani Olmo no Barcelona?

Olmo não é atualmente um titular absoluto no meio-campo ofensivo estrelado do Barcelona e, nesta temporada, foi titular em apenas três dos oito jogos oficiais disputados até agora sob o comando do técnico Hansi Flick. Ainda assim, ele ocupa um papel importante na estrutura dos Blaugrana, com três assistências em suas oito partidas até aqui em 2026/27. No total, após cerca de dois anos no Barça, soma 20 gols e 20 assistências em 96 jogos.

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Pela seleção espanhola, Olmo, por sua vez, coroou-se primeiro campeão da Eurocopa e depois campeão do mundo nos dois últimos grandes torneios. Na última Copa do Mundo, na América do Norte, o jogador de 28 anos foi majoritariamente titular como camisa 10 e deu duas assistências em oito partidas no torneio.

O Bayern realmente precisa de Dani Olmo?

Resta saber se o Bayern realmente tem necessidade de investir tanto dinheiro em um meia ofensivo. Afinal, o clube já conta com Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari e Lennart Karl, tendo um elenco muito qualificado e também com boas opções de alto nível para a posição. No caso de Musiala, atualmente não há absolutamente nenhum indício de saída, e o jogador de 23 anos tem um contrato muito lucrativo válido até 2030.

Embora Olise tenha sido alvo de rumores de transferência repetidamente na última janela de verão, e especialmente o Real Madrid desperte, ao que tudo indica, grande interesse pelo internacional francês, ele segue vinculado ao Bayern até 2029. Além disso, os dirigentes do clube, liderados pelo diretor esportivo Max Eberl, descartaram categoricamente uma venda do jogador de 24 anos e recentemente declararam Olise inegociável.