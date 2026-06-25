O Bayern de Munique fechou o negócio e pagou 55 milhões de euros pelo titular da seleção alemã na Copa do Mundo

Nathaniel Brown troca o Eintracht Frankfurt pelo Bayern de Munique. É o que informam a Sky Deutschland e Fabrizio Romano. A transferência envolve um valor de 55 milhões de euros.
Há algumas semanas, o próprio Brown já havia chegado a um acordo pessoal com o Bayern. Na época, os dois clubes ainda precisavam chegar a um acordo, o que agora foi concretizado.
O valor da transferência é, portanto, de 55 milhões de euros. Brown assina um contrato que o vincula ao Bayern até meados de 2031.
O lateral-esquerdo de 23 anos, que também possui passaporte americano, passou pela base do FC Nürnberg. No início de 2024, ele foi transferido para o Frankfurt por 5,5 milhões de euros, mas continuou jogando pelo Nürnberg por empréstimo até o final daquela temporada.
Depois disso, Brown atuou pelo Frankfurt por duas temporadas. Pelo clube, ele disputou, no total, 75 partidas oficiais, nas quais marcou 7 gols e deu 13 assistências.
Atualmente, o canhoto está representando a Alemanha na Copa do Mundo. Contra Curaçao e Costa do Marfim, ele disputou sua sexta e sétima partidas pela seleção. Contra o Equador, ele não jogará devido a uma lesão.
Em Frankfurt, Brown ainda tinha contrato até meados de 2030. De acordo com o Transfermarkt, seu valor de mercado atual é de quarenta milhões de euros.