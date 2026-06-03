O Bayern de Munique faz a primeira oferta por Saibari: o PSV pode ganhar uma fortuna

O Bayern de Munique vai apresentar uma oferta entre 45 e 50 milhões de euros ao PSV, segundo informou Mounir Boualin nesta quarta-feira. De acordo com o jornalista especializado em transferências, esse valor constitui “o ponto de partida” das negociações.
Na terça-feira, soube-se que Saibari está na mira do Bayern de Munique. Essa notícia também foi divulgada por Boualin.
Mais tarde naquele dia, o Der Rekordmeister chegou a um acordo com Saibari sobre um contrato até meados de 2031. As negociações com o PSV terão início na quarta-feira.
O PSV aposta em um valor recorde. Atualmente, o recorde de transferência de um jogador que sai do clube é de 50 milhões de euros. Esse valor foi pago pelo Napoli em 2020 pelos serviços de Hirving Lozano.
Segundo Florian Plettenberg, da Sky Sports, o Bayern está disposto a ir longe por Saibari. O meio-campista de origem marroquina é cobiçado pelo técnico Vincent Kompany.
Saibari tem contrato com o PSV até meados de 2029. Na última temporada, ele marcou 15 gols e deu 8 assistências em 27 partidas da Eredivisie.