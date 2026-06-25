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O Bayern de Munique está prestes a garantir a contratação de Oulissi com uma jogada decisiva... Será que o sonho do Real Madrid vai por água abaixo?

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Muito procurado pelo Real Madrid e pelo Paris

Uma reportagem divulgada hoje, quinta-feira, revelou uma nova iniciativa do Bayern de Munique para manter seu astro francês Michael Oliessi, cobiçado por vários clubes, entre os quais se destacam o Real Madrid e o Paris Saint-Germain.

Michael Oulessi e a seleção francesa já estão concentrados na partida desta sexta-feira contra a Noruega, na última rodada do Grupo 1 da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, onde ambas as equipes, já classificadas para as oitavas de final, disputarão o primeiro lugar.

No entanto, o futuro de Michael Oulissi, sonho do Real Madrid e de muitos gigantes do futebol mundial, ainda é motivo de discussão.

 De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, o Bayern de Munique deseja dobrar o salário de Oliessi (para que ele receba cerca de 25 milhões de euros por temporada) a fim de convencê-lo a renovar seu contrato até 2031.

O clube de Munique não quer, de forma alguma, abrir mão de Oliisi, eleito o melhor jogador da Bundesliga 2025-2026, que é o jogador mais decisivo da equipe bávara, ao lado de Harry Kane, além de desempenhar um papel fundamental pela França na Copa do Mundo.

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Segundo Julian Agardi, do jornal *Bild*, o Bayern de Munique recebeu sinais positivos dos agentes de Oulissi de que o ponta deseja prorrogar seu contrato (que vence em 2029).

As negociações estão previstas para ocorrer após o término da Copa do Mundo, a fim de definir o futuro do jogador mais cobiçado atualmente no mercado de transferências de verão.

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