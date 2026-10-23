É o que informa o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio ao wettfreunde.net. "É verdade que o Bayern de Munique quer Rio Ngumoha e é verdade que o Liverpool quer renovar seu contrato. Portanto, é uma situação difícil, porque tudo é possível", disse ele.
Já no verão, a Sky havia informado, de forma surpreendente, que o Bayern de Munique já tinha um acordo verbal com Ngumoha. O técnico Vincent Kompany teria conversado pessoalmente com o adolescente e o convencido. No entanto, o clube de Munique não chegou a entrar em contato com os Reds.
"É difícil imaginar que o Liverpool o deixe sair", afirmou Di Marzio. "O Bayern de Munique está insistindo, e o Arsenal também está interessado", disse o especialista em transferências, citando outro candidato à contratação de Ngumoha.
Na atual temporada, o jogador de 18 anos já entrou em campo em nove partidas oficiais pela equipe de Anfield Road. Nesse período, deu duas assistências.