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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Daniel Buse
Traduzido por

"O Bayern de Munique está pressionando para que isso aconteça": o FCB vai dar o bote na Premier League?

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
Liverpool
Premier League
R. Ngumoha

O Bayern de Munique supostamente continua muito interessado na contratação de Rio Ngumoha, do Liverpool.

É o que informa o especialista italiano em transferências Gianluca Di Marzio ao wettfreunde.net. "É verdade que o Bayern de Munique quer Rio Ngumoha e é verdade que o Liverpool quer renovar seu contrato. Portanto, é uma situação difícil, porque tudo é possível", disse ele.

Já no verão, a Sky havia informado, de forma surpreendente, que o Bayern de Munique já tinha um acordo verbal com Ngumoha. O técnico Vincent Kompany teria conversado pessoalmente com o adolescente e o convencido. No entanto, o clube de Munique não chegou a entrar em contato com os Reds.

"É difícil imaginar que o Liverpool o deixe sair", afirmou Di Marzio. "O Bayern de Munique está insistindo, e o Arsenal também está interessado", disse o especialista em transferências, citando outro candidato à contratação de Ngumoha.

Na atual temporada, o jogador de 18 anos já entrou em campo em nove partidas oficiais pela equipe de Anfield Road. Nesse período, deu duas assistências.

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