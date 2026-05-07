O Bayern de Munique está furioso após a eliminação da Liga dos Campeões: “Não quero insinuar nada, mas...”

O Bayern de Munique não está satisfeito com a atuação do árbitro João Pinheiro. O Rekordmeister foi eliminado na quarta-feira à noite nas semifinais da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, em uma disputa que terminou em 6 a 5 no placar agregado.

Durante e após a segunda partida dessa espetacular dupla (1 a 1), houve bastante indignação no Bayern em relação a algumas decisões arbitrais. Em vários casos, jogadores e comissão técnica do campeão alemão se sentiram prejudicados.

“Temos que analisar as decisões dos árbitros nesta dupla de jogos”, resmungou o técnico do Bayern, Vincent Kompany, após a partida. “Isso nunca deve ser uma desculpa, mas faz diferença. Ao longo das duas partidas, houve muitas decisões contra nós.”

Kompany não está satisfeito com o pênalti não marcado na noite de terça-feira. “A mão de João Neves está no ar, e a bola bate nela”, refere-se ele ao momento decisivo que Pinheiro e o VAR ignoraram.

“Como a bola veio de um companheiro dele, não é pênalti. Com um pouco de bom senso, você diria: isso é ridículo, um verdadeiro absurdo!”, afirma Kompany. “Isso não conta toda a história desta dupla de jogos, mas, no fim das contas, foi um jogo decidido por um gol.”

O diretor técnico Max Eberl também não está satisfeito com essa decisão. “Para mim, isso está ficando um pouco cômico. Qual é a regra agora? Não consigo explicar isso. Se eu olhar com meus óculos, é mão na área.”

Kompany também está irritado com o fato de não ter sido dado um cartão vermelho para Nuno Mendes, que, já com um cartão amarelo, tocou na bola com a mão. Segundo o quarto árbitro, porém, Konrad Laimer teria tocado na bola com a mão primeiro — embora as imagens tenham mostrado que não foi assim — e, por isso, Pinheiro apitou.

"Tive a sensação de que o árbitro recuou porque percebeu que já havia dado um cartão amarelo a ele (Mendes, nota do editor)", supõe Kompany. O próprio Laimer já havia declarado à DAZN que era incompreensível que o quarto árbitro tivesse se intrometido em uma decisão em campo.

O austríaco recebeu apoio de Michael Ballack. “É a primeira vez que um quarto árbitro intervém numa situação dessas”, afirmou a lenda do Bayern. “Meu palpite é que eles não queriam dar um segundo cartão amarelo. Não quero insinuar nada, mas isso é muito estranho.”

O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, também se pronunciou na Sky Sport. “É no mínimo notável que um árbitro com apenas quinze partidas da Liga dos Campeões em seu currículo possa apitar um jogo tão importante. E isso talvez explique por que ele apitou dessa forma.”