Segundo uma reportagem da kicker, primeiro é preciso esclarecer uma questão decisiva antes que o conselho fiscal do recordista alemão possa dar sinal verde para Eberl e Freund. De acordo com a publicação, as divergências entre os dois ainda não foram superadas, sobre as quais a revista especializada já havia informado em abril. Naquela ocasião, falou-se, entre outras coisas, em um "casamento forçado".

A Sport Bild informou recentemente que Eberl estaria prestes a uma renovação de contrato. Está em pauta um novo vínculo até 2029.

No caso de Freund, cujo contrato atual também vai até 2027, ainda haveria uma decisão pendente. Ela não cabe ao poderoso órgão em torno do presidente honorário Uli Hoeneß, mas sim à diretoria. Em princípio, porém, há grande satisfação com o trabalho do austríaco.

O processo deve ser oficialmente aprovado na reunião do conselho fiscal em 25 de agosto. As supostas divergências entre Freund e Eberl, porém, dividiriam a cúpula do Bayern de Munique em diferentes grupos. Segundo a kicker, o FC Bayern tem consciência de que "a intranquilidade nessa constelação de forma alguma está excluída".

Suposta briga com Max Eberl: como Christoph Freund reagiu aos rumores?

Por isso, Freund provavelmente ainda terá de esperar um pouco, especula a kicker. O próprio dirigente de 49 anos já havia desmentido, poucos dias depois, a reportagem explosiva sobre sua suposta relação tensa com Eberl. "Isso também me surpreendeu", disse ele em uma entrevista coletiva, antes de enfatizar: "É divertido trabalhar junto. O importante é como funciona internamente, e internamente funciona muito, muito bem."

Nos últimos meses, houve uma mudança em torno do futuro de Eberl, que em março de 2025 assumiu a sucessão de Hasan Salihamidzic. À margem da final da Copa da Alemanha, em maio, Hoeneß ainda havia indicado em entrevista à Spiegel as chances de permanência como "60:40". Durante o período de treinos em Rottach-Egern, depois ele as fixou "em 100" por cento. O presidente do clube, Herbert Hainer, também havia se manifestado positivamente sobre o tema há pouco tempo.

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FC Bayern de Munique: de que Christoph Freund cuida?

Como informou a Sport Bild , a confiança recém-adquirida se deve sobretudo à postura de Eberl nas últimas semanas. O dirigente de 52 anos teria buscado com mais intensidade a proximidade com Hoeneß e com Karl-Heinz Rummenigge, do conselho fiscal. Segundo a publicação, essa troca regular havia feito falta anteriormente para as duas figuras importantes do clube.

Além disso, foi visto de forma positiva que Eberl tenha feito um bom trabalho prévio antes das contratações de Ismael Saibari (55 milhões de euros junto ao PSV Eindhoven) e Nathaniel Brown (50 milhões de euros mais bônus junto ao Eintracht Frankfurt). Os negócios não estiveram em risco em nenhum momento.

Além do planejamento do elenco, Freund vem assumindo um papel cada vez mais importante especialmente no trabalho com as categorias de base. A integração dos talentos do campus ao time profissional ficou evidente sobretudo na temporada passada, na qual inúmeros jovens estrearam sob o comando do técnico Vincent Kompany.



