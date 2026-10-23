"Do ponto de vista dele, não é uma situação simples. Ele ainda não tem tanta experiência, especialmente com equipes estrangeiras", disse o ex-goleiro e ex-presidente do conselho diretor do Bayern de Munique no programa "Triple - der Hagedorn Fußballtalk", da RTL/Sky Sport . "A Premier League e o Manchester United não são conhecidos por terem tido muita continuidade no cargo de treinador nos últimos anos", acrescentou.

Após a goleada sofrida pelos Red Devils por 4 a 1 diante da equipe italiana sensação Como 1907, pela Champions League, o técnico Michael Carrick está, segundo informações, com o cargo seriamente ameaçado. Na Premier League, o United também está muito aquém das próprias expectativas, com apenas sete pontos em sete jogos. Sua demissão seria apenas uma questão de tempo, e críticas vieram até dos jogadores. No dia seguinte ao desastre na principal competição europeia de clubes, que pode ter sido a gota d'água, o renomado Telegraph foi um dos veículos a noticiar uma possível contratação de Nagelsmann para trabalhar em Old Trafford. Antonio Conte também seria um dos candidatos.

O cargo de treinador em Manchester está ameaçado quase todos os anos. Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, oito técnicos diferentes já passaram pelo posto, sem contar os interinos. Até nomes de peso como Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ralf Rangnick acabaram fracassando de forma retumbante. Por isso, Kahn aconselhou o treinador de 39 anos a pensar muito bem antes de assinar com o clube, caso receba uma proposta: "Ele precisa se perguntar: qual é o meu próximo passo? Preciso acertar nessa escolha? Ou vou associá-la diretamente a um risco enorme, como o Manchester United, onde, no fundo, todos os treinadores dos últimos anos fracassaram mais cedo ou mais tarde? (...) É preciso analisar muito bem para onde se está indo."

Kahn relembra fracasso de Nagelsmann no Bayern de Munique

Kahn também relembrou as passagens mais recentes de Nagelsmann. "O Bayern de Munique e a seleção já foram experiências de grande impacto para ele. Nessas horas, é preciso pensar bem: quais são meus pontos fortes? Que clube eu realmente posso ajudar? Acho que Julian é alguém capaz de desenvolver um clube e uma equipe e fazê-los evoluir. Só ele pode saber se o Manchester United é o próximo passo certo para isso", afirmou.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) e Nagelsmann se separaram no verão europeu após a eliminação vexatória diante do Paraguai na fase de 32 da Copa do Mundo. Como se sabe, Jürgen Klopp foi nomeado seu sucessor. Antes de seus cerca de três anos como técnico da seleção alemã, Nagelsmann comandou o maior campeão da Alemanha, até ser demitido de forma bastante surpreendente em março de 2023 e substituído por Thomas Tuchel. Os principais responsáveis pela decisão na época foram o próprio Kahn e o então diretor esportivo Hasan Salihamidzic.

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Por que a demissão de Nagelsmann também custou os cargos de Kahn e Salihamidzic

A saída abrupta foi alvo de duras críticas repetidas vezes posteriormente. Sobretudo porque, quando Nagelsmann foi demitido, o Bayern ainda tinha chances de título nas três competições: ocupava o segundo lugar na Bundesliga, um ponto atrás do líder, e estava nas quartas de final da Champions League e da Copa da Alemanha. Tuchel conquistou o título nacional de forma dramática na última rodada, mas foi eliminado nas duas competições de mata-mata (contra o SC Freiburg e o Manchester City) logo de início. Kahn e Salihamidzic, por sua vez, deixaram seus cargos ao fim da temporada. Decisões tomadas por conta própria, como a demissão de Nagelsmann, também estiveram entre os motivos.

Kahn, porém, não quis desaconselhar completamente Nagelsmann a tentar tirar o United da crise. "Se Julian está convencido de que é a pessoa capaz de recolocar o Manchester United no caminho das vitórias, então deve tentar", disse. Roman Weidenfeller, também convidado do programa, acrescentou: "Acredito que os treinadores alemães, especialmente Julian Nagelsmann, têm muito prestígio no exterior."







