O Bayern de Munique monitora a situação de um dos astros do Atlético de Madrid, preparando terreno para uma possível investida por sua contratação nas próximas janelas de transferências, segundo um relatório da imprensa espanhola.

O jornal madrilenho "As" informou neste sábado que o clube bávaro acompanha de perto a situação de Marcos Llorente e coloca o jogador em sua lista de alvos potenciais, diante de sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

Leia também

Klopp tenta ressuscitar um cadáver

Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

O contrato de Llorente com o Atlético de Madrid se encerra no verão de 2027, o que significa que ele poderá negociar com outros clubes a partir de janeiro próximo, caso não renove seu vínculo com o clube espanhol. E, segundo o jornal alemão "sport1", o Barcelona também acompanha a situação do jogador com interesse.

Llorente (31 anos) chegou ao Atlético de Madrid em 2019 e disputou mais de 300 partidas com a camisa do time, além de ter conquistado recentemente a Copa do Mundo com a seleção da Espanha, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional.

O ex-jogador do Real Madrid é versátil para atuar no meio-campo ou como lateral-direito, o que pode torná-lo uma opção atraente para o técnico Vincent Kompany, especialmente porque o meio-campo do time bávaro enfrentou críticas nesta temporada.



