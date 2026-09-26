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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O Bayern de Munique disputa com o Barcelona a contratação do campeão mundial

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A aproximação do fim do contrato aumenta a atratividade do negócio

O Bayern de Munique monitora a situação de um dos astros do Atlético de Madrid, preparando terreno para uma possível investida por sua contratação nas próximas janelas de transferências, segundo um relatório da imprensa espanhola.

O jornal madrilenho "As" informou neste sábado que o clube bávaro acompanha de perto a situação de Marcos Llorente e coloca o jogador em sua lista de alvos potenciais, diante de sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

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O contrato de Llorente com o Atlético de Madrid se encerra no verão de 2027, o que significa que ele poderá negociar com outros clubes a partir de janeiro próximo, caso não renove seu vínculo com o clube espanhol. E, segundo o jornal alemão "sport1", o Barcelona também acompanha a situação do jogador com interesse.

Llorente (31 anos) chegou ao Atlético de Madrid em 2019 e disputou mais de 300 partidas com a camisa do time, além de ter conquistado recentemente a Copa do Mundo com a seleção da Espanha, antes de anunciar sua aposentadoria do futebol internacional.

O ex-jogador do Real Madrid é versátil para atuar no meio-campo ou como lateral-direito, o que pode torná-lo uma opção atraente para o técnico Vincent Kompany, especialmente porque o meio-campo do time bávaro enfrentou críticas nesta temporada.


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