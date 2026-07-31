O Bayern de Munique descobre uma joia brasileira na pré-temporada

O jovem brasileiro Maycon Cardozo se firmou como um dos principais destaques da primeira etapa da pré-temporada com o Bayern de Munique, depois de chamar a atenção durante os treinamentos graças à sua enorme empolgação, ao seu esforço físico e à sua atividade ofensiva, recebendo elogios do técnico Vincent Kompany.

Segundo o jornal alemão "Bild", o jogador de 17 anos também deixou uma boa impressão durante o amistoso disputado pelo Bayern, no qual venceu por 15 a 0 o Rottach-Egern, na última quinta-feira.

O jornal considerou que Cardozo reforçou suas chances de conquistar um lugar permanente no time principal ao longo da próxima temporada.

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Dante, treinador do time B do Bayern de Munique, elogiou o nível apresentado pelo jogador, afirmando: "Maycon sempre dá tudo o que tem, sempre. Cheguei até a ter que pará-lo uma vez e disse a ele que não precisa correr na velocidade máxima o tempo todo. Ele está sempre empolgado e concentrado, e pensa sempre na próxima bola. Essa é uma qualidade incrível. E, graças à sua mentalidade, ele é um exemplo a ser seguido para a nossa equipe".

Graças ao seu comprometimento e ao seu desempenho durante a pré-temporada, decidiu-se incluir Cardozo na lista do Bayern de Munique para a turnê asiática, onde ele poderá ter a oportunidade de participar dos amistosos por lá.

E, após o fim da turnê asiática, ficarão mais claras as chances do brasileiro de conseguir um papel no time principal ao longo da nova temporada.