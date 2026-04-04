Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
O Bayern de Munique consegue uma reviravolta inédita em um intervalo de tempo bizarro

O Bayern de Munique conquistou de forma espetacular os três pontos na visita ao SC Freiburg na tarde de sábado. A equipe de Vincent Kompany conseguiu se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0 e acabou vencendo por 3 a 2 já nos acréscimos. Dois gols de Tom Bischof e um de Lennart Karl garantiram os três pontos ao Bayern.

O Bayern começou o jogo enfraquecido, pois Harry Kane estava ausente devido a uma lesão, enquanto seu substituto habitual, Nicolas Jackson, estava suspenso. Com isso, Serge Gnabry teve a chance de atuar como atacante.

No primeiro tempo, o Bayern teve mais posse de bola, mas foi o Freiburg que criou as melhores chances. Lucas Höler e Niklas Beste criaram perigo várias vezes, mas o goleiro Manuel Neuer manteve sua equipe na partida com belas defesas. Por outro lado, o Bayern só criou chances reais pouco antes do intervalo, sem resultado.

Assim, ambas as equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0, embora isso parecesse uma sorte para os visitantes. O Freiburg jogou com muita energia e ousadia e pressionou o Bayern constantemente. A equipe de Kompany teve dificuldade para passar pela defesa compacta.

Logo após o intervalo, o Freiburg marcou. Johan Manzambi recebeu a bola após uma recuperação precoce e chutou com força de longe: 1 a 0. Neuer não teve chance contra o chute que entrou no canto.

O Freiburg continuou sendo a equipe mais perigosa e esteve perto de marcar o segundo gol com Höler. O Bayern tentou virar o jogo com várias substituições, incluindo a entrada de Jamal Musiala e Michael Olise. Olise também teve uma grande chance, mas chutou para fora de perto.

No meio do segundo tempo, saiu o 2 a 0. De um escanteio cobrado por Beste, a bola passou por Neuer e chegou a Höler, que chutou de perto, com um leve desvio em Kim.

Na reta final, tudo mudou. O Bayern primeiro reduziu para 2 a 1 com um chute de longa distância de Tom Bischof e viu o mesmo meio-campista empatar em 2 a 2 nos acréscimos, após um escanteio curto.

Já bem no final do tempo de acréscimo, o Bayern ainda conseguiu marcar o gol da vitória: Alphonso Davies recebeu um passe na linha de fundo e cruzou rasteiro, e o jovem talento Lennart Karl completou de perto, definindo o placar final em 2 a 3.

Esse gol saiu aos 90+9 minutos, embora o árbitro Daniel Siebert tivesse inicialmente marcado pelo menos oito minutos de acréscimo. O Freiburg ficou furioso e reclamou em massa com o árbitro, mas não obteve sucesso: com os três pontos, o Bayern permanece imbatível na liderança da Bundesliga.

