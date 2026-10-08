Tanto Olise quanto o artilheiro Harry Kane "querem ficar por muito tempo no Bayern de Munique", disse Rummenigge à ran. Diferentemente de Olise, Kane, porém, está de fato prestes a renovar seu contrato até 2029. A Sky noticiou recentemente um avanço nas negociações.

"Espero e também estou muito confiante de que Harry renovará seu contrato em breve. E que Michael seja o próximo. Eu gostaria que ele ficasse no Bayern por muito tempo", disse o ex-dirigente de 71 anos, que, ao lado do presidente honorário Uli Hoeneß, ainda tem grande influência no clube de Munique, embora as operações do dia a dia estejam agora nas mãos do diretor esportivo Max Eberl, do diretor Christoph Freund e do técnico Vincent Kompany.

Olhando para as duas grandes estrelas do elenco, Rummenigge ressaltou a sorte que o Bayern de Munique pode se considerar por ter em suas fileiras jogadores que são candidatos a ganhar a Bola de Ouro: "Eles são jogadores de classe mundial - e eles não nascem em árvores!"

O que Michael Olise exige do Bayern de Munique?

Assim que a renovação de contrato de Kane estiver acertada, as negociações com Olise devem ganhar força. Foi o que a Sport Bild noticiou recentemente. Até agora, o lado do jogador, liderado pelo empresário Glen Tweneboah, ainda não deu sinais de querer renovar o vínculo, que vai até 2029. Enquanto isso, o Bayern deve tentar seduzi-lo com um novo contrato até 2032, que transformaria Olise, caso assine no próximo verão, no maior salário absoluto do elenco. É o que informa a Sky.

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Segundo a informação, Olise teria, em caso de permanência de longo prazo, até mesmo um salário anual superior ao de Kane e Jamal Musiala, cujos vencimentos devem girar em torno de 25 milhões. Isso significa: Olise se tornaria até o jogador mais bem pago da história do clube.

Seu salário anual atual gira, ao que tudo indica, em torno de 14 milhões de euros. Com isso, segundo a reportagem, o Bayern espera uma decisão rápida de Olise. Enquanto isso, os observadores do Real Madrid também já devem partir do princípio de que Olise renovará em Munique, diz a publicação.

No entanto, ouve-se nos bastidores do entorno do jogador de 24 anos que uma assinatura de contrato só aconteceria com a garantia de uma cláusula de rescisão. Olise já havia assegurado uma cláusula desse tipo em seu ex-clube Crystal Palace, que foi acionada pelo Bayern de Munique no verão de 2024 por 53 milhões de euros. Em seu contrato atual, porém, ao contrário dos rumores internacionais recentes, não existe tal cláusula, como confirmou, entre outros, o diretor esportivo Max Eberl.

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Michael Olise pode render 200 milhões de euros ao Bayern de Munique algum dia?

No entanto, já ficaram para trás os tempos em que o Bayern rejeitava cláusulas de rescisão de forma categórica. Kane também tinha uma estratégia de saída desse tipo e, segundo informações, também deve insistir em eventuais condições em seu novo contrato. Fala-se de uma porta dos fundos para uma transferência à Premier League e de um chamado matching right para o ex-clube Tottenham Hotspur.

Quanto ao valor da multa rescisória que o lado de Olise supostamente deseja ver fixada, por enquanto só é possível especular. Um montante acima da marca dos 200 milhões, porém, parece tudo, menos irreal. Afinal, Olise já pertence há muito tempo ao grupo dos melhores jogadores ofensivos do mundo, como vem demonstrando de forma impressionante nesta temporada ainda jovem.

No entanto, ainda deve levar bastante tempo até uma decisão final. Em setembro, porém, Eberl já havia indicado uma direção. "Até o próximo verão, devemos saber se há uma tendência da parte dele para renovar ou não", disse ele à Sport Bild.

Já havia sido atribuído ao Real Madrid grande interesse em torno da Copa do Mundo, mas isso não se concretizou de forma mais objetiva. Segundo a Sky, os Merengues agora partem do princípio de que Olise renovará em Munique. O Liverpool também deve estar muito interessado no craque, enquanto o Manchester City, em meio ao escândalo financeiro, provavelmente deve ficar fora da corrida pelo astro por enquanto.

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