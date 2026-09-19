O Bayern tinha muita coisa para comemorar no vestiário. Depois de um 7 a 0 assim, os motivos acabam se acumulando. "O treinador nos fez fazer alguns discursos no vestiário", contou Harry Kane, quando, alguns minutos depois da meia-noite, deixou o vestiário na sexta-feira como o último profissional do recordista alemão, após a goleada sobre o Union Berlin, com um coração de pão de gengibre com um 100 glaceado na frente em homenagem ao seu próximo recorde fabuloso. "Michael marcou seu primeiro hat-trick por nós, Isi (Saibari, nota da redação) fez seu primeiro gol pelo Bayern, eu fiz meu 100º gol, Serge Gnabry está de volta depois da lesão", enumerou Kane, de bom humor, e contou, rindo ao ser perguntado, que o discurso de Olise tinha sido o mais curto.

Até aí, nenhuma surpresa.

Não se sabe como Luis Diaz se sentiu enquanto os outros astros do ataque falavam diante de todos sobre seus feitos. Diaz deixou a Allianz Arena sem mais comentários. De todo modo, o contraste não poderia ser maior. De um lado, uma sucessão de bons motivos para celebrar; do outro, Luis Diaz, o atacante que no momento parece atrair o azar. A figura triste em meio a tantos felizardos.

Quando Luis Diaz marcou seu último gol pelo Bayern de Munique?

Pelo menos uma coisa: ele não parecia abatido após mais uma noite infeliz com a camisa do clube de Munique, a quinta seguida. Desde o gol que fez no 5 a 1 na estreia da Bundesliga contra o Stuttgart, o jogador de 29 anos não produziu mais nada de decisivo nas partidas seguintes. E pior: contra Schalke, Osnabrück na Copa e Bodö/Glimt na Champions League, ainda desperdiçou chances em parte claríssimas. Na semana passada, depois de entrar em campo em Elversberg, atraiu a irritação do companheiro Josip Stanisic, quando, perfeitamente servido por Michael Olise na área, não chutou simplesmente ao gol, mas pareceu ter vários truques espetaculares na cabeça antes de conseguir apenas uma finalizaçãozinha de calcanhar.

E agora? Sua cena mais chamativa veio quando concluiu com um gol aquela que até então era a jogada mais bonita do Bayern, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Com mais uma partida sem gol nem assistência, Diaz quebrou a promessa que havia feito antes em entrevista à Sky/RTL. "Acho que no próximo jogo esse gol sai. Também é preciso manter a calma, mentalmente, para que isso não pese. É preciso trabalhar nisso, melhorar. Eu sei que é só a finalização. Falta apenas concluir — e aí fica tudo bem."

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Quão bem os companheiros de Luis Diaz no FCB aproveitam suas chances?

A próxima chance de as coisas darem certo para Diaz agora só virá em 10 de outubro. Até a partida contra o Augsburg, haverá jogos de seleções. E, para Luis Diaz, licença especial. O técnico da seleção colombiana, Nestor Lorenzo, em acordo com seu atacante, optou por não convocá-lo. Diaz deverá descansar depois de uma temporada passada extremamente desgastante, com 51 jogos pelo Bayern, nos quais somou extraordinários 26 gols e 23 assistências, além de outros 16 jogos pela seleção colombiana (7 gols, 3 assistências).

Já durante a Copa do Mundo, na qual Diaz havia chegado às oitavas de final com a Colômbia, ele vinha se incomodando com seu aproveitamento das chances, e esse problema se intensificou nas primeiras semanas após seu retorno a Munique — até que agora, contra o Union, ele mal teve muitas oportunidades.

Ainda assim: só na Bundesliga, segundo os dados do Sofascore, ele já desperdiçou seis grandes chances; além disso, alcançou um valor de gols esperados de 3,1 nas quatro primeiras rodadas da liga. Para efeito de comparação: Harry Kane transformou um xG de 2,17 em três gols até aqui, e o absolutamente brilhante Michael Olise fez quatro gols a partir de um xG de 2,65. Somando todas as competições, Olise já tem oito gols e três assistências. Ismael Saibari, que entrou no lugar de Diaz aos 63 minutos contra o Union, também soma, em seus quatro primeiros jogos de Bundesliga, um gol e três assistências em apenas 178 minutos em campo.

Luis Diaz talvez até já previsse sua queda de forma?

"Muitos ficariam felizes se tivessem uma oscilação como a dele", amenizou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na sexta-feira, e explicou: "Na América do Sul, os jogos de seleção agora não são obrigatórios, e isso simplesmente faz bem ao jogador neste momento. Ele teve muitos jogos. Nesse sentido, é bom". Diaz vai "primeiro tirar umas férias curtas e depois voltar. Ele terá seu programa. Não é preciso se preocupar com o fato de que ele não vai voltar em forma", disse Eberl.

Curiosamente, Luis Diaz parece ao menos ter levado em conta a possibilidade de uma queda de rendimento no início desta temporada. Em entrevista à Sky/RTL, ele inclusive revelou que teria gostado bastante de ter um reserva para sua posição. "Claro que eu sempre quero jogar. Mas, se houver alguém que possa ajudar na minha posição: muito bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não estão indo bem. Aí o companheiro está lá para te ajudar — e assim vocês se alternam. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas tudo bem, não aconteceu. Também somos bons assim."

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Luis Diaz já recebeu licença especial uma vez no Bayern

De fato, o Bayern planejava — e havia comunicado isso — entrar na temporada com esse tipo de reserva para Diaz. Mas, pouco antes do fim da janela de transferências, emprestou Arijon Ibrahimovic ao Augsburg, inclusive com certa surpresa do jogador de 20 anos. "De onde o Isi marcou o gol dele hoje?", respondeu Eberl na sexta-feira à pergunta sobre se o Bayern talvez voltaria a pensar num reserva para Diaz no inverno, afinal sua posição pela esquerda é a única do elenco que nominalmente não tem reposição dupla.

A pergunta de Eberl era retórica, porque, claro, Saibari havia marcado da esquerda da área. O marroquino, porém, evidentemente não é um ponta, porque lhe falta velocidade. No entanto, ele é tão inteligente taticamente, tem visão tão boa e conta com uma técnica tão refinada que, na teoria, pode de fato atuar em qualquer posição do setor ofensivo. Serge Gnabry também pode substituir Diaz em sua posição. Por ora, porém, Diaz tende a não precisar se preocupar com seu lugar no time — Vincent Kompany deverá seguir rodando a equipe nos próximos jogos para dar minutos semelhantes a todos os astros; além disso, depois da pausa para jogos de seleções, virão várias semanas com partidas no meio da semana em sequência.

Aliás, não é a primeira vez que Luis Diaz recebe férias no meio da temporada. Em dezembro de 2025, ele estava suspenso na Champions League por causa de um cartão vermelho e, além disso, havia levado o quinto cartão amarelo na Bundesliga; o técnico Vincent Kompany o mandou "para longe por alguns dias. Acho que agora é simplesmente sensato que ele fique alguns dias longe e depois volte 100 por cento mental e fisicamente", havia explicado o treinador na época.

Naquela ocasião, Diaz realmente voltou cheio de energia e fez um segundo turno muito bom. A história vai se repetir, só que em um momento bem mais cedo da temporada?