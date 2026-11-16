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Ruben Neves minimizou a polêmica em torno da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa e afirmou que o “barulho” externo não afeta o ambiente da equipe. O meio-campista do Al-Hilal se pronunciou após Dolores Aveiro, mãe de Ronaldo, sugerir que os jogadores da atual seleção não demonstraram ao filho o respeito que ele merecia em seus últimos dias na equipe.

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Neves minimiza acusações de Aveiro

O ambiente na seleção portuguesa está carregado após uma derrota decepcionante por 4 a 1 para a Dinamarca , mas Neves está determinado a manter o elenco concentrado no campo. Em entrevista coletiva antes do confronto com Walse, em 2026, Neves foi questionado sobre as duras declarações de Dolores Aveiro, que afirmou que nem mesmo os companheiros de equipe de seu filho o respeitavam.

“Para ser muito sincero, para nós, que estamos no núcleo da Seleção, para os jogadores, esse tipo de barulho não afeta nosso desempenho em campo. Quando isso vai acabar? Talvez quando as perguntas sobre isso também acabarem [sorri] e quando as entrevistas sobre isso terminarem. O próprio Cristiano pôs um ponto final nisso e fez uma declaração quando sua participação na Seleção acabou. Somos imensamente gratos ao Cristiano, somos extremamente gratos por tudo o que ele fez pela Seleção e pelo futebol português, mas, a partir do momento em que ele encerrou sua participação, cabe a nós assumir a responsabilidade pela Seleção, nas vitórias e nas derrotas”, explicou Neves aos jornalistas presentes.

A liderança de Portugal na era pós-Ronaldo

Enquanto a Seleção se adapta à vida sem seu maior artilheiro, tornaram-se frequentes as perguntas sobre a hierarquia e a liderança do elenco. Neves segue confiante de que o grupo tem personalidade suficiente para seguir em frente, mesmo com a saída de Ronaldo ainda pesando sobre a campanha da equipe na Liga das Nações da Uefa.

O meio-campista disse: “Não éramos os melhores do mundo quando vencemos quatro jogos na última convocação, e não somos os piores porque perdemos este jogo. Somos todos profissionais e muito experientes, e sabemos que agora temos de assumir a responsabilidade pela Seleção.”

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Neves acrescentou: “O barulho não afeta em nada nosso desempenho em campo. Esperamos, sem dúvida, que as coisas se acalmem e que essas perguntas se tornem cada vez menos frequentes para que possamos nos concentrar no que realmente importa agora: os jogos. É natural. Toda equipe tem líderes e, felizmente, temos muitos líderes nesta seleção. É algo natural. Os jogadores mais experientes tentam ajudar os mais jovens a se adaptar mais rapidamente, mas o ambiente no grupo é fantástico.”

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Condição física e Jorge Jesus

Além da polêmica familiar, Neves também comentou preocupações específicas, táticas e físicas, levantadas pelo técnico Jorge Jesus. O experiente treinador havia sugerido anteriormente que alguns integrantes do elenco, entre eles Neves e Joao Felix, estavam sem ritmo de jogo após um período de inatividade no Além da polêmica familiar, Neves também comentou preocupações específicas, táticas e físicas, levantadas pelo técnico Jorge Jesus. O experiente treinador havia sugerido anteriormente que alguns integrantes do elenco, entre eles Neves e Joao Felix, estavam sem ritmo de jogo após um período de inatividade em seus clubes.

Neves, que joga sob o comando de Jesus no Al-Hilal, admitiu: “Tenho uma relação muito boa com o treinador, trabalhei com ele por um ano e meio, e a verdade é que eu não jogava havia duas semanas. Então, isso pode ter ficado um pouco perceptível em campo, mas eu não senti e já tive a oportunidade de conversar com o treinador sobre isso.”

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O meio-campista afirmou: “Além disso, como vocês sabem, hoje em dia tudo é medido e recebemos nossos dados. Sinto que fiz um jogo dentro da média em comparação com o que normalmente faço, mas é diferente quando os jogadores não atuam há duas semanas e quando estamos jogando a cada três ou quatro dias. Posso ter notado alguma diferença nesse aspecto, sim, mas me senti bem fisicamente e estou pronto para ajudar a Seleção novamente.”

Jesus tenta reduzir a tensão

Enquanto Neves se concentrou na perspectiva dos jogadores, Jesus respondeu às declarações provocativas de Aveiro em tom mais diplomático. O treinador, que muitas vezes teve uma relação complicada com Ronaldo, preferiu respeitar a reação emotiva de uma mãe que defende o filho a entrar em uma troca de farpas.

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“Agora tenho de responder à mãe de Cristiano Ronaldo? A minha mãe também… A mãe de Ronaldo é uma senhora que respeito muito, o que ela pode dizer? Mãe é mãe, não há como fugir disso, entendo as declarações dela”, afirmou Jesus ao falar com a imprensa.”