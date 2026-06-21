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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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"O barulho não nos abala"... Estrela da Espanha responde com firmeza após goleada sobre a Arábia Saudita

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
D. Olmo
Espanha
Arábia Saudita
EUA

Olmo foi titular

O jogador da seleção espanhola Dani Olmo afirmou que a equipe não se deixou afetar pelo “barulho” da mídia após o empate decepcionante contra Cabo Verde, elogiando a força do time e sua capacidade de reagir com eficácia sob pressão, após a vitória esmagadora sobre a Arábia Saudita (4 a 0) na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Olmo disse, em declarações à imprensa na zona mista após a partida em que foi titular pela primeira vez no torneio: “Quando não vencemos, sempre há barulho ao fundo, mas, no fim das contas, estamos focados em nosso desempenho, e provamos isso”.

O jogador do Barcelona acrescentou: “Hoje somos uma equipe muito forte e, mesmo quando a pressão aumenta, estamos presentes, prontos para elevar nosso nível e responder com eficácia. Essa é a nossa força, a força da equipe, e vamos continuar assim até o fim”.

Senti-me muito à vontade

Olmo expressou sua satisfação com o desempenho coletivo da equipe, dizendo: “Estou feliz. Nosso objetivo era vencer novamente e recuperar aquelas sensações positivas que talvez tenhamos perdido na primeira partida. Acho que a equipe fez um jogo excelente”.

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Ele elogiou sua posição no meio-campo ofensivo: “Sinto-me à vontade em campo. Temos uma equipe muito coesa e, quando jogo nessa posição atrás do atacante, mesmo que o espaço seja apertado, sinto-me à vontade. Tento criar superioridade numérica para meus companheiros, para garantir a continuidade do jogo”.

E reconheceu a dificuldade dos sentimentos após a primeira partida: “Depois do jogo contra Cabo Verde, eu não estava me sentindo bem, para dizer o mínimo. Sabíamos que precisávamos vencer hoje e conseguimos, então estou feliz com isso”.

Yamal confia em si mesmo

Olmo falou sobre sua relação com o companheiro do Barcelona, Lamine Yamal, que marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo: “É muito fácil. Jogamos juntos no clube há anos. Sei quando ele precisa que eu lhe dê mais espaço e quando quer mais entrosamento”.

E acrescentou: “Pessoalmente, também gostaria de parabenizá-lo pelo seu primeiro gol na Copa do Mundo. Isso nos deixou muito felizes. Esperamos que esse gol seja o início de uma série de gols. No fim das contas, jogar com ele é muito divertido”.

Olmo negou que Yamal precise de cuidados especiais, apesar da pouca idade: “Nós cuidamos dele, mas ele conta com si mesmo. É verdade que ele é jovem, mas é humilde e sabe o que precisa fazer. É muito esforçado. Estamos felizes com o seu retorno a esse nível e esperamos que ele nos ajude ainda mais”.

Ferran esteve perto de marcar

Olmo defendeu seu companheiro Ferran Torres, que desperdiçou chances fáceis diante do gol: “O gol sempre ajuda o atacante, mas vejo que o Ferran está apresentando um bom desempenho; ele está animado e cheio de energia. No fim das contas, ele não marcou, mas está perto de marcar, e está nos dando — e continuará nos dando — muito nesta competição”.

Olmo concluiu reforçando a confiança da equipe em suas capacidades: “Sempre tivemos essa confiança; sabemos do nosso nível e da nossa qualidade, e precisamos simplesmente mostrar isso em campo. E hoje fizemos isso”.

Com essa vitória, a Espanha lidera provisoriamente o Grupo H com 4 pontos, se preparando para um confronto decisivo contra o Uruguai na terceira rodada, que pode definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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