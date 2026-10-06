O Paris Saint-Germain enviou uma mensagem ao seu ex-jogador, Lionel Messi, antes do início de sua última partida com a camisa da Argentina.

Lionel Messi encerrará sua trajetória internacional esta noite, com sua última partida pela seleção da Argentina, quando enfrentará a seleção de Benin diante de sua torcida no estádio Monumental, em Buenos Aires.

O Paris Saint-Germain quis enviar uma mensagem a ele por meio de uma publicação nas redes sociais.

O bicampeão da Europa, que recebeu "La Pulga" em suas fileiras entre 2021 e 2023, escreveu: "O fim de um capítulo inesquecível com a Argentina. Aproveite, Leo".

O astro do Inter Miami havia tomado a decisão de se aposentar da seleção após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

Messi conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022 e disputou 207 partidas internacionais, nas quais marcou 125 gols e deu 68 assistências.

O curioso é que o Barcelona, clube pelo qual Messi jogou por longos anos e com o qual conquistou grandes feitos, não enviou nenhuma mensagem a Messi.

O Barcelona havia deixado um comentário na publicação de Messi no início do mês passado, na qual ele anunciou sua aposentadoria da seleção, antes de o clube apagá-lo pouco depois.

E, na noite da despedida, o Barça não enviou nenhuma mensagem a Messi, enquanto o Paris, clube pelo qual La Pulga jogou por um curto período, fez questão de apoiar o jogador argentino nessa ocasião histórica.



